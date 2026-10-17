Jorge González Frutos: “Hay veces que los jugadores se juegan por su técnico”

Visiblemente emocionado por el respaldo dentro de la cancha, el estratega celebró la entrega de sus dirigidos en un duelo catalogado como de alta tensión: “Agradecer estar otra vez de vuelta acá sentado, y creo que vamos a estar sentados unos cuantos partidos más. ¿Por qué? Porque los chicos... hay veces que los jugadores se juegan por su técnico, y hoy lo demostraron; sabían de la situación que podría llegar a ocurrir. Estoy muy emocionado porque esto es una familia, algo que construimos hace tiempo”, expresó González Frutos en rueda de prensa.

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Una final y un proyecto respaldado

El DT hizo hincapié en el profundo arraigo que tiene con la institución —habiendo pasado por roles de administración, gerencia y ayudante técnico antes de tomar el mando principal—, reconociendo que despedirse del cargo en este contexto habría sido un golpe muy duro: “Mis pasos con algunos como administrador, gerente, en otro como ayudante técnico y ahora a cargo de la dirección técnica principal... iba a ser muy triste por el resultado deportivo salir. Y demostraron ellos que están capacitados de rendir dentro del campo de juego como lo rindieron. Era una final; no era la final que siempre queremos jugar, pero hay veces que en las transiciones del fútbol pueden llegar a ocurrir estas situaciones”.

🗣️"Hay veces que los futbolistas se juegan por su técnico y hoy lo demostraron. Estoy muy emocionado porque esto es una familia". Palabras de Jorge González, el técnico de Recoleta que ganó después de 10 fechas en el #ClausuraAPF2026. pic.twitter.com/j8pB2sTqO3 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 17, 2026

Asimismo, valoró el respaldo institucional de la directiva y destacó el crecimiento del club, mencionando el orgullo que representa aportar jugadores a la Albirroja: “Agradecer al presidente Luis Vidal y a toda su comisión directiva, porque entendieron todo el trabajo que nosotros hicimos desde el principio y están respetando un proceso. Y ese proceso a la larga va a dar un gran fruto... Orgulloso de decir que hoy, por ejemplo, Juan Alexander Franco está en la Selección Nacional, por más que sea un microciclo”.

Sacrificio puro y respeto al rival

En medio de la alegría por el triunfo, González Frutos dejó al descubierto la realidad de un club que se maneja a pulmón, donde el cuerpo técnico colabora codo a codo en las tareas logísticas del día a día: “Sabemos que no somos un equipo grande, que a veces el propio técnico tiene que juntar la pelota, llevar, juntar los conos, trasladar en su camioneta —como el día de ayer— todos los utensilios para que se pueda hacer una activación dentro del hotel; somos todo familia y nos ayudamos entre todos. Feliz y contento. Agradecer a los jugadores por la entrega que tuvieron”.

Finalmente, el conductor “canario” tuvo palabras de elogio para el rival vencido y cerró con un mensaje de agradecimiento: “Quiero felicitar a Rubio Ñu, quiero felicitar a su cuerpo técnico porque ellos plantearon muy bien también el partido con sus herramientas... Y, lastimosamente, tenía que haber un ganador hoy y fuimos nosotros, así que agradecido con el Señor por esa gran bendición que nos dio”.