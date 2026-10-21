Julio Irrazabal habló del ascenso de Santaní y el proyecto para afrontar la Primera División

Deportivo Santaní rubricó una campaña inolvidable al asegurar su ascenso a la Primera División en la penúltima fecha del campeonato de la segunda categoría, tras derrotar al 3 de Noviembre del Barrio San Pablo. Con el boleto a la élite ya en el bolsillo, el plantel albinegro se prepara ahora para ir por el título en el cierre del certamen. El director técnico del equipo, Julio Irrazábal, conversó con el Cardinal Deportivo para analizar la sufrida pero gratificante consagración y los pasos a seguir de cara al retorno a la máxima categoría en la temporada 2027.

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El estratega reconoció que el camino no fue sencillo, pero destacó la entrega colectiva para alcanzar la gloria anticipadamente: “Fue difícil, pero hicimos un gran partido contra 3 de Noviembre y, gracias a Dios, se pudo dar el ascenso a una fecha antes de finalizar. Realmente estamos muy contentos, muy felices de este logro y, bueno, el premio a un gran sacrificio que hizo el plantel, que hicieron los dirigentes y por suerte pudimos cumplir nuestro primer objetivo”.

Planificación y continuidad asegurada

Lejos de tomar por sorpresa a la directiva, el salto de categoría era una posibilidad que ya se venía conversando desde hace tiempo entre cuerpo técnico y dirigentes, diagramando escenarios tanto para la continuidad en Intermedia como para el ansiado ascenso a la élite: “Nosotros con la gente del club, con el presidente, con los directores deportivos, ya habíamos tenido una conversación hace bastante tiempo, proyectando un poco lo que sería el año que viene. Pero siempre un poco hablando de las dos posibilidades: de seguir en Intermedia —que en ese momento por ahí estábamos un poco lejanos de un ascenso cuando habíamos conversado— y sí también dejamos las pautas por ahí si lográbamos ascender”.

En cuanto a su continuidad personal en el banco albinegro, Irrazábal confirmó que el acuerdo está prácticamente cerrado, a falta de afinar detalles menores sobre la planificación general del club en Primera: “La verdad que hemos conversado; el tema de la contractual ya tengo prácticamente todo arreglado, pero un poco proyectando lo que sería el plantel y lo que sería el proyecto del Santaní a futuro en Primera División. Realmente ellos tienen una ruta muy clara que van a seguir, que quieren seguir, y el proyecto de ellos ya estaba todo estampado. Entonces, seguramente vamos a tener una conversación en cuestiones más mínimas, pero la verdad que creo que coincidimos en la mayoría de las cosas de cómo queremos nosotros proyectar el año que viene”.

La receta para Primera: Conservar la base y sumar experiencia

Ante la consulta sobre el modelo a seguir para el armado del plantel que afrontará el torneo del próximo año, el entrenador fue categórico: la prioridad es respetar la identidad del club y apostar por los jóvenes talentos de la zona que hicieron posible esta alegría. “Sí, realmente conversamos sobre eso. Y el club siempre tuvo la idea de seguir un proyecto un poco largo, en cuanto a lo que es también el plantel que tenemos hoy, tenemos muchos chicos jóvenes que han hecho sus primeras armas también en Primera División, digamos, de la zona y creo que no va a cambiar mucho de eso. Entonces, tanto el club y yo como entrenador, tampoco es mi idea cambiar eso. Me parece que es una línea que nos gusta también a nosotros”.

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Para consolidarse en la máxima categoría, la fórmula del cuerpo técnico consistirá en blindar la base actual —reteniendo a la gran mayoría de los protagonistas del ascenso— y complementarla con incorporaciones puntuales que aporten jerarquía y rodaje: “Hoy día, ya teniendo consumado el ascenso, seguramente vamos a mantener entre el 85-90% del plantel y sumar algunos que, por supuesto, necesitamos para una Primera División: un poco más de jerarquía de jugadores que ya tienen más experiencia en Primera División, pero que estén vigentes. Creo que allí está la clave en lo que es nuestro pensamiento como cuerpo técnico, de no fallar en esos refuerzos, y seguramente vamos a hacer un estudio muy bien hecho para tratar de reforzar, pero seguramente vamos a mantener el 90% del plantel”.