Deportivo Santaní derrota al 3 de Noviembre y vuelve a Primera tras siete años

El equipo dirigido por Julio Irrazábal cumplió con su objetivo en la penúltima fecha del campeonato de la División Intermedia 2026 y desató la celebración de su gente en el segundo departamento.

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La victoria le permitió asegurar matemáticamente uno de los boletos a Primera División, poniendo fin a una larga espera para una institución que ya conoce lo que significa competir entre los grandes del fútbol nacional.

Édgar Villalba y Juan Mereles fueron los autores de los tantos que sellaron el triunfo y quedaron ligados a una jornada histórica para el club santaniano.

El regreso representa un nuevo capítulo para el Deportivo Santaní, que buscará consolidarse en la élite del fútbol paraguayo a partir de 2027. Después de siete temporadas lejos de la máxima categoría, el Albinegro vuelve a ganarse su lugar en Primera.

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