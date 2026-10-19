Fútbol de Intermedia
19 de octubre de 2026 - 18:52

Deportivo Santaní derrota al 3 de Noviembre y vuelve a Primera tras siete años

Juan Ezequiel Mereles festeja su gol con la multitud que se presentó en el estadio Unión Agrícola
Juan Ezequiel Mereles festeja su gol con la multitud que se presentó en el estadio Unión Agrícola

El Deportivo Santaní está de regreso en la máxima categoría del fútbol paraguayo. Siete años después de su descenso, registrado en 2019, el conjunto albinegro aseguró su ascenso a la División de Honor para la temporada 2027, tras vencer por 2-0 a 3 de Noviembre en el estadio Unión Agrícola de San Estanislao.

Por ABC Color
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El equipo dirigido por Julio Irrazábal cumplió con su objetivo en la penúltima fecha del campeonato de la División Intermedia 2026 y desató la celebración de su gente en el segundo departamento.

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La victoria le permitió asegurar matemáticamente uno de los boletos a Primera División, poniendo fin a una larga espera para una institución que ya conoce lo que significa competir entre los grandes del fútbol nacional.

Édgar Villalba y Juan Mereles fueron los autores de los tantos que sellaron el triunfo y quedaron ligados a una jornada histórica para el club santaniano.

El regreso representa un nuevo capítulo para el Deportivo Santaní, que buscará consolidarse en la élite del fútbol paraguayo a partir de 2027. Después de siete temporadas lejos de la máxima categoría, el Albinegro vuelve a ganarse su lugar en Primera.

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