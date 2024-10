“Mi autoridad queda de algún modo afectada”: Marcelo Bielsa respondió a las acusaciones de Luis Suárez y Agustín Canobbio

La relevancia de Perú vs. Uruguay estaba concentrada en las palabras de Marcelo Bielsa al finalizar el partido. La derrota 1-0 de la Celeste en Lima, que significó el primer triunfo de la Blanquirroja en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026, quedó en segundo plano cuando el entrenador argentino apareció para la conferencia en el estadio Nacional.

Días atrás Luis Suárez, quien jugó en el 0-0 con Paraguay el último partido con la selección uruguaya, y Agustín Canobbio habían destrozado al DT y revelado, según los propios jugadores, el mal trato del ex Leeds con los integrantes del plantel. “Creo que lo que pasó en la semana no condiciona y no lo vinculo con cómo jugamos”, comenzó.

Marcelo Bielsa: “No ignoro todo lo que pasó”

“Ni creo que haya tenido efecto que hay sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre”, mencionó.

Bielsa aseguró que “no ignoro todo lo que pasó”. “Todos actuamos con máxima seriedad, por supuesto que no ignoro todo lo que pasó. No alteró para nada la convicción con la que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento del grupo y el cuerpo técnico para la preparación del partido fue igual que siempre”, añadió el seleccionador de 69 años.

Marcelo Bielsa conversó con los jugadores

Marcelo Bielsa y los convocados tuvieron una reunión en la previa vs. Perú. “No voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron. Más que eso no le puedo decir porque tendría que describirle aspectos que corresponden a la intimidad. Los episodios que se deben revisar se deben hacerlo internamente, no difundiéndolos”, lanzó

“Quien está en entredicho soy yo, entonces, evaluar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas, y todo eso, a mí no me gusta hacerlo. Prefiero no hacerlo. Sí le digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”, finalizó Bielsa, quien tendrá a Ecuador como próximo rival, el martes 15, en Montevideo (20:30).

