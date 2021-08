El efecto Jubero: puntero, goleador y “mucha intensidad”

Fernando Jubero comenzó la pretemporada con gran parte del plantel que acabó el nefasto primer semestre. Sin pelear por el torneo Apertura y quedar eliminado prematuramente de la Copa Libertadores, la era de Gustavo Costas tenía fecha de caducidad. El reemplazante no solo es un viejo conocido, sino alguien que conoce las entrañas del club: tomó la responsabilidad, no pidió figuras para reforzar el plantel, recuperó a varios pilares del equipo y en cinco partidos, es el único puntero, está invicto, es el más goleador y tiene al máximo artillero.

Aunque resta mucho, el arranque del Aborigen en el torneo Clausura es esperanzador. Lidera en solitario con 13 puntos, tres más que el escolta River Plate, y dejó los puestos de Copa Sudamericana para ascender al segundo lugar de la tabla acumulativa y por ahora, ingresar directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Sin otro campeonato por delante, a causa de la temprana eliminación de la Copa Paraguay, Jubero y compañía apuntan a conquistar el segundo certamen de la temporada.

Jubero estableció un once que sale prácticamente de memoria. En las cinco primeras presentaciones, el entrenador modificó por obligación: no incluyó a Rodi Ferreira en el 3-1 a Olimpia porque el lateral pertenece al Decano y no podía jugar por cláusula y, en el 4-1 a Sportivo Luqueño, reemplazó a Rodrigo Fernández Cedrés, quien sufrió una lesión muscular. Con la retirada apuesta a la misma formación, el DT recuperó los niveles de Guillermo Benítez y también del volante uruguayo. Además, consolidó a Roberto Fernández en la zaga central.

Por su parte, el español también cambió de rol a Fernando Fernández. El delantero dejó el área, que pertenece más a Alfio Oviedo, y comenzó a asistir. Sin referencia de marca, juega con más libertad en el frente de ataque para triangular o descargar, apoyado por Alberto Contera y Josué Colmán o los laterales. En este aspecto, la evolución más importante, recuperando también el rendimiento, es José Florentín. Volante completo y con gol, sumando cinco tantos de los quince que convirtió el Indio: doblete contra Sol de América y uno ante Nacional, 12 de Octubre y el Auriazul.

Y para cerrar, Jubero quiere mantener el sello, que es la intensidad, generador del buen momento y de los alentadores números del segundo ciclo del español. “Lo que queremos es que el equipo tenga mucha intensidad todo el partido. Hasta el momento lo estamos consiguiendo, al principio nos costó durante todo el partido, ahora cada vez somos capaces de mantener más tiempo esa intensidad. Queremos que ese sello del equipo se mantenga durante todo el campeonato”, culminó el estratega, que en la próxima jornada recibe a Libertad en el Rogelio Livieres.