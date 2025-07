Víctor Bernay: “la expulsión fue lo que nos condicionó muchísimo”

“Creo que la expulsión fue lo que nos condicionó muchísimo. Quedar con uno menos ante un rival que tiene un muy buen trato de balón, que tiene jugadores con muy buen pie, se hace un elemento difícil de poder sostener. Con el correr de los minutos se iban aproximando y tenían situaciones claras. La explicación es que ante un rival que tiene muy buen pie y muy buena tenencia de balón, quedar con uno menos en una cancha tan rápida como esta, se hace muy complejo”, expresó Bernay en conferencia de prensa.

El entrenador no ocultó la dificultad del resultado adverso. “Es un golpe importante para nosotros. Podemos decir que vamos a competir el día jueves, pero revertir un 0-5 no es común, ni no sé si debe estar en la historia que haya pasado eso. Sabemos que el equipo rival va a ir obviamente con mucha tranquilidad, pero a competir de igual manera por la seriedad con que toma cada partido. Y nosotros vamos también a ser conscientes de que tenemos que al menos revertir la situación buscando un triunfo y no tanto la clasificación. Pero debemos saber que quedar con uno menos ante un rival que maneja muy bien el balón y tiene muy buen trato de balón es algo muy difícil, y eso nos ha sucedido”, detalló.

El conductor aborigen también profundizó en el impacto táctico de la expulsión. “Nosotros habíamos salido con un juego de 3-5-2, en donde superpoblamos la zona media porque sabíamos de la característica del futbolista de dos volantes con buen criterio ofensivo. A partir de ahí, poder superpoblar eso era evitar los canales de juego que iba a poder tener el rival. Yo creo que la falla no fue futbolística, sino fue de espacio. Al tener un futbolista menos tuvimos que reestructurar a un 4-4-1 en una zona más replegada, entonces había selección de pases con facilidad de los volantes y a partir de eso se generaron todos los espacios. Obviamente, dos goles muy seguidos creo que fueron los golpes más contundentes del partido, y con el 3-0 el juego estaba prácticamente cerrado”, analizó el técnico.

A pesar de la magnitud de la derrota, el estratega de Guaraní instó a mantener la concentración en los próximos objetivos. “Considero que el resultado que se ha dado hoy no es para decir que está todo terminado, pero si somos realistas, es muy difícil. No sé si en la historia del fútbol hubo una remontada de un resultado de 0-5 para pasar a ganar 6-0. Lo que sí nosotros teníamos en vista era poner lo mejor el día domingo, más allá del resultado que sacamos hoy. Para mí, debemos buscar competir en todos los torneos; queda la Copa Paraguay también, que es un torneo donde se puede pelear también con buena intensidad, y el torneo local, donde debemos pasar a la tercera fecha con un triunfo y posicionarnos de nuevo entre los primeros lugares”, manifestó.