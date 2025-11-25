Guaraní: Fer-fer, entre algodones

Fer-Fer, figura goleadora de Guaraní, presenta una distensión de grado 1 del ligamento deltoideo del tobillo izquierdo y su participación en la última fecha del Clausura dependerá de su evolución.

El goleador histórico aurinegro se encuentra entre algodones y su baja representaría una merma en la ya debilitada estructura del equipo que dirige el argentino Víctor Bernay.

El Cacique marcha en el segundo lugar del torneo, con 42 puntos, uno menos que el líder Cerro Porteño.

Para que el Legendario pueda llegar al título, debe triunfar y esperar que el Ciclón no derrote al descendido Tembetary, una combinación, a simple vista complicada.

La plantilla entrena a diario en su minicomplejo situado dentro de las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque.

La reciente victoria por 2-0 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín levantó el ánimo de los jugadores, que venían de cuatro derrotas consecutivas.