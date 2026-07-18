San Lorenzo: fuertes vientos derribaron árboles y columnas, y causaron importantes daños materiales

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Lorenzo, y vecinos de varias zonas informaron sobre varios incidentes ocasionados por los intensos vientos registrados en los últimos días. Principalmente, se reportó la caída de árboles de gran porte que obstruyeron calles y avenidas. También se registraron columnas del tendido eléctrico derribadas a causa de la fuerza del viento.

Uno de los puntos más afectados fue la avenida Victorio Curiel, donde varios eucaliptos cayeron sobre la calzada e impidieron la circulación vehicular durante varias horas. En el mismo sector también se registró la caída de columnas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Tras el reporte de los vecinos, acudieron al lugar voluntarios del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Municipal de Tránsito y funcionarios de la Dirección de Aseo Urbano, quienes realizaron los trabajos de despeje para restablecer el tránsito.

Importantes pérdidas económicas

Otro de los hechos ocurrió cerca del mediodía de ayer en la intersección de las calles Cerro Corá y Sargento Silva, donde un árbol cayó sobre un automóvil Toyota de color plata, ocasionando importantes daños materiales.

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Pese al penoso percance no se reportaron pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo, Gustavo Lublin lamentó el hecho, y reclamó la falta de atención de las autoridades locales.

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“Hoy nos tocó a nosotros. Un árbol centenario que nadie cuidó, aplastó el auto de mí hijo. Menos mal no había nadie adentro. Todo el sacrificio de años para tener un vehículo se queda en la nada por la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de controlar estas cosas”, lamentó.

Pese al reclamo, agradeció la ayuda de los funcionarios de la Municipalidad. “Se portaron súper bien, nada que discutir, pero ¿quién repone lo perdido? Gracias a Dios no estamos hablando de la pérdida de una vida", lamentó.

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Igualmente, otro reporte se dio sobre la Avda. de la Victoria en la zona de Reducto una conocida cadena de Supermercados sufrió daños materiales en la estructura del local comercial.

Piden extremar cuidados

El agente de la PMT, Magno González, instó a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución mientras persistan las fuertes ráfagas de viento.

“Es importante actuar con prudencia, resguardar las pertenencias y evitar estacionar vehículos o permanecer cerca de árboles que podrían desplomarse debido al temporal”, recomendó.