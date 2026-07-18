Prontuario de jueces que absolvieron a extitular de Seprelad Óscar Boidanich

El juez Darío Javier Báez Ferreira, presidente del Tribunal de Sentencia que liberó a Óscar Boidanich, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) en el gobierno de Horacio Cartes (2013 - 2018); del proceso penal por presunto frustración de la persecución y ejecución penal al ‘doleiro’ Darío Messer; cuenta con un rosario de fallos favorables a procesados por corrupción pública.

Son varias las actuaciones irregulares del magistrado que, en su carácter de presidente del Colegiado de Sentencia que integran además las juezas Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos, argumentó la absolución de culpa y pena de Boidanich del proceso por presunta frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío Messer.

Báez es el mismo que integró el tribunal, junto a Víctor Alfieri (presidente) y Alba González (actualmente jubilada); que el 21 de abril de 2023 absolvió ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, en el caso por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; acusó a los peritos de perjudicar con malicia a los procesados y hasta afirmó públicamente que el Estado paraguayo debía pedirle disculpas a los acusados debido a las supuestas deficiencias e irregularidades en el proceso.

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El fallo que absolvió a Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, fue apelado por las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera; y en agosto de 2025 un Tribunal de Apelación anuló la resolución de primera instancia, por “absurda y arbitraria”, y ordenó un nuevo juicio oral para la pareja. Hasta ahora el nuevo juzgamiento sigue pendiente.

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También votó por absolución de Dany Durand

Como juez de Sentencia el 17 de abril de 2023, mediante la Sentencia Definitiva N° 122, Darío Báez también votó junto al juez Elio Ovelar (jubilado) por la absolución de culpa y reproche del ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola, del proceso por declaración jurada falsa. La jueza María Luz Martínez había votado en minoría por la condena a un año y 6 meses de cárcel.

Este fallo que intentó “beneficiar” a Dany Durand fue anulado en julio de 2023, por el Tribunal de Apelación Penal integrado por los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez, quienes criticaron la falta de argumentación de los jueces Darío Báez y Elio Ovelar para absolver al ex diputado colorado.

Foto con Horacio Cartes

Entre 2010 y 2015 el ahora juez de Sentencia Darío Báez se desempeñó como concejal del Limpio por el Partido Colorado, e incluso aparece en fotos en campaña con el expresidente Horacio Manuel Cartes Jara, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Jueza liberó a presunto jefe narco

La jueza Gloria Hermosa, miembro titular del tribunal que absolvió a Oscar Boidanich, es otra que cuenta con antecedentes por cuestionadas actuaciones como magistrada, llegando incluso a ser investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a raíz de sus fallos.

En abril de 2023 Hermosa integró junto a Víctor Alfieri y Dina Marchuk el Tribunal de Sentencia que sobreseyó y liberó a Wilson Cáceres González, acusado por integrar una banda que envió toneladas de marihuana al Brasil y que fue desbaratada en el 2018, en un mega operativo encabezado por el fiscal Marcelo Pecci (asesinado en Colombia).

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El sindicado como narcotraficante estuvo más de un año prófugo y en abril de 2023, antes de iniciar el juicio oral, fue desvinculado de la causa por el Tribunal de Sentencia, que alegó “total indefensión”.

El 26 de mayo de 2023 un tribunal de Apelaciones anuló la resolución de los magistrados y dispuso la realización de un nuevo juicio oral, luego de concluir que no hubo tal indefensión, que alegó la defensa y compartieron los jueces de Sentencia. Los camaristas agregaron que los magistrados aplicaron un procedimiento que no existe en la norma, frustraron el juicio oral y evitaron que el caso sea debatido en la audiencia pública.

JEM abrió investigación hace 3 años

En agosto de 2023 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió abrir una investigación preliminar previa en relación a supuestas irregularidades respecto al fallo del Tribunal de Sentencia integrado por Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Dina Marchuk, que liberó al presunto narcotraficante Wilson Cáceres González.

En esa ocasión el ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia, miembro preopinante, votó por la apertura de la investigación preliminar previa, debido a que existen elementos que podrían ameritar una acusación.

Sin embargo, a casi tres años de la apertura de la investigación no hay pronunciamiento del Jurado sobre el caso.

Si bien la Cámara de Apelaciones ordenó un nuevo juicio para el acusado Wilson Cáceres González, el presunto narcotraficante ya no fue localizado por la Policía Nacional y continúa prófugo hasta ahora.

Condenas contra otros narcos está firme

En agosto del 2018, un mega operativo en Salto del Guairá, encabezado por los fiscales Marcelo Pecci(+), Carlos Alcaraz, Elva Cáceres y Alicia Sapriza, desmanteló una red que enviaba toneladas de marihuana hacia el Brasil, fueron detenidos un explica, un exmilitar y hasta un asistente fiscal; y se incautaron casi 16 toneladas de droga.

En el lugar también fue hallado un cuaderno con lista de pago de coimas que pagaban los narcos en la marina, puestos policiales, agentes de la Senad, periodistas y autoridades locales. Según los investigadores la banda criminal era liderada por Wilson Cáceres González.

En octubre del 2020 fueron condenados a 20 años el exsuboficial de la marina, Jorge Daniel Zorilla, Cristina Condrado Samudio a 18 años de cárcel, el sindicado como financista Flaviano Jiménez a 16 años, a la misma pena Erico Giménez Romero.

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El exsuboficial de policía Miguel Ángel Torres , jefe logístico a 14 años de cárcel, Derlis Agüero a 13 años de prisión. Cristian Mancuello Ferreira, Orlando Dos Santos, Flavio Jiménez, Wilberto Faria y Nelson Mercado Bogado a 12 años. El existente fiscal Wilson Gauto Campuzano a 10 años de pena.

Las condenas ya se encuentran firmes, ya que en octubre del año 2022 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisibles los recursos de casación planteados por las defensas.

Ascendida a jueza hace menos de un año

La otra miembro titular del Tribunal de Sentencia que absolvió al ex titular de la Seprelad, Natalia María Cacavelos Conigliaro, fue nombrada como jueza itinerante de la Capital en octubre de 2025, es decir, hace 9 meses.

Cacavelos Conigliaro juró como magistrada el martes 28 de octubre del año pasado, luego ocupar el cargo de agente del Ministerio Público, institución donde su labor pasó prácticamente desapercibida.

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