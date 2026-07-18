Kylian Mbappé: “Puedo entender a algunos que piensan que es una tomadura de pelo”

Una auténtica montaña rusa de emociones se vivió en Miami. En uno de los partidos más bizarros y cargados de goles de la historia de los Mundiales, Inglaterra se quedó con el tercer puesto al vencer a Francia por un insólito 6-4. La primera mitad fue una pesadilla total para los galos, que se fueron al descanso perdiendo 4-0, desatando la furia de los aficionados.

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Tras el pitazo final, Kylian Mbappé dio la cara ante los micrófonos de M6 y mostró una enorme empatía con el enfado de la gente, dejando una profunda reflexión sobre la exigencia en el fútbol de élite. “Puedo entender a algunos que piensan que (la primera parte) es una tomadura de pelo, que no hemos respetado la camiseta. Yo diría más bien que hemos sido humanos y que, por desgracia, a nosotros no nos permiten ser humanos”, reaccionó la estrella del Real Madrid.

El capitán de los Bleus estimó que su equipo estaba “completamente noqueado” por los primeros 45 minutos de los ingleses, añadiendo una frase muy descriptiva sobre el inicio del encuentro: “Creo que nos han madrugado bien. Luego, en la segunda parte, volvimos a ser jugadores de alto nivel”.

La culpa por la despedida de Didier Deschamps

Más allá del resultado y de la notable reacción del segundo tiempo, lo que verdaderamente golpeó el orgullo del grupo fue el contexto. Este partido significaba el adiós definitivo de Didier Deschamps tras 14 años legendarios en el banquillo francés, y la imagen del arranque no fue la deseada. “Es más una pena por el entrenador. Queríamos hacer algo por él, pero desgraciadamente la primera parte da la impresión de que lo hemos dejado tirado y no es en absoluto lo que queríamos transmitir”, aseguró con notable arrepentimiento.

Récord histórico, Botín de Oro y la sombra de Messi

A pesar de la amargura colectiva, el partido dejó un dato estadístico monumental. Con el doblete anotado este sábado, Mbappé llegó a los 10 goles en este torneo y alcanzó la estratosférica cifra de 22 goles en la historia de las Copas del Mundo, superando por uno a Lionel Messi para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos en los Mundiales.

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La batalla por el Botín de Oro de este Mundial 2026 sigue abierta, ya que el capitán argentino, Lionel Messi acumula 8 tantos a falta de la gran final del domingo entre la Albiceleste y España. El atacante francés no dudó en tirar de ironía y respeto al hablar de su eterno rival: “Leo marca todo el tiempo, mañana va a marcar seguro”. “Yo intento simplemente ayudar siempre a mi equipo anotando goles”, explicó antes de subrayar que le habría gustado “no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana la final” contra la Albiceleste.

Finalmente, al ser consultado sobre la magnitud de haber superado a todas las leyendas del fútbol en la tabla histórica de goleadores mundialistas, Mbappé se mantuvo frío y enfocado en el dolor de la derrota: “Creo que está bien por todo lo que es legado... pero hoy no es lo primero que me pasa por la cabeza”.