Francisco Arce: “Lo podía haber ganado cualquiera, me pareció de alto nivel”

Consultado sobre las sensaciones que dejó el resultado y si el punto sumado sabe a premio o a poco, “Chiqui” destacó las virtudes de ambos equipos en un trámite cambiante: “Yo creo que fue un gran partido con intención, así de parte de los dos, de sumar de a tres porque para nosotros hubiese sido importante acortar distancia. Tampoco ahora se alejaron mucho. Felicitamos a nuestros muchachos por la entrega, por la acción, por la intención que tuvieron igual comenzando el partido con el gol en contra, ellos convirtiendo primero. Y después se hizo de ida y de vuelta: lo podíamos ganar nosotros, lo podían ganar ellos. Me pareció de alto nivel”.

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En esa misma línea, el técnico aurinegro reveló la charla que mantuvo con su colega rival al término de los 90 minutos: “Nos saludamos con Nelson Haedo Valdez ahí al final y creo que los dos coincidimos. A mí me parece que lo podía haber ganado cualquiera: ellos o nosotros. Me pareció de alto nivel, de buena intención, de muchos recorridos, de mucha intensidad. Seguramente hoy, más que recorrido de distancia, habrán habido muchas aceleraciones cortas, que es lo que realmente se busca y para competir afuera internacionalmente, hacer crecer a nuestro fútbol”.

Asimismo, resaltó la profundidad del plantel y la respuesta positiva de los cambios en el tramo final del torneo: “Uno quiere ganar siempre y nosotros en estos dos últimos partidos podíamos haber sumado de a tres. Pero mirando el otro lado también, cambiamos cuatro y actuaron muy bien; eso habla bien de ellos y de cómo están trabajando, cómo se están preparando, cómo se están cuidando para jugar cuando les toque. Ya no tenemos prácticamente lesionados, dentro de poco vamos a estar completos y eso es muy bueno para este tramo final”.

Identidad de juego y lo que le falta al equipo

Ante la consulta sobre el porcentaje de consolidación de su idea futbolística y lo que aún pretende corregir en el campo, Arce fue autocrítico respecto a la toma de decisiones en el primer tiempo: “Uno siempre pide más, quiere más, especialmente cuando recuperamos. Hoy en el primer tiempo nos pasó eso: recuperamos la pelota y, como habíamos planteado una forma de jugar, lo quisimos hacer siempre. No entendimos los momentos y comenzamos a perder muchas pelotas por recuperación en la primera, en la segunda, lanzando muy rápido”.

Sin embargo, aclaró que la matriz táctica del equipo se mantiene innegociable, adaptándose según las circunstancias del rival: “Nosotros tenemos una forma de entrenar con ellos, de trabajar con ellos. Eso varía de acuerdo al rival en cuanto a la estrategia, pero nuestra matriz hay que respetar, y esa es de juego asociado, de pase filtrado, de espalda de los laterales, de mucha llegada hoy de los interiores. Después cambiamos, como normalmente el equipo está estructurado presionando con dos puntas, pareció que nos organizamos mejor y encontramos más espacio, creamos más chances”.

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Finalmente, el entrenador miró hacia adelante con optimismo, remarcando que Guaraní mantiene intactas sus aspiraciones gracias al calendario que le resta por disputar frente a los animadores del torneo: “En fin, estamos bien, pero tenemos pocos puntos pensando así en cuanto a lo que ya podíamos haber sumado para estar más estar más cerca de los primeros. Tampoco se alejaron mucho; nosotros somos creo que uno de los pocos equipos que vamos a jugar con todos. Todavía tenemos que jugar con Nacional, con Cerro Porteño, con Sportivo Ameliano, con Sportivo 2 de Mayo, con Olimpia, y pueden pasar muchas cosas todavía”.