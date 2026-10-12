Aniversario del club Guaraní: El Legendario celebra 123 años y da molde a su nuevo estadio

El proyecto de las autoridades del club Guaraní en mejorar lo que es la sede deportiva del Legendario se inició en febrero del año pasado y a lo largo de dos temporadas avanzarán los trabajos de ampliación a 16.000 lugares y modernizar el escenario aurinegro. “Siempre fuimos de Primera y siempre fuimos primeros. Primer campeón y primer campeón invicto. Tenemos nuestros logros y, por eso, nos consideramos un club grande”, había remarcado el actual presidente de la entidad, Emilio Daher, en el día que se puso a la vista la maqueta del proyecto.

A principios del año pasado se iniciaron los trabajos de demolición de la antigua estructura. Las obras comenzaron en el sector norte (zona del tinglado y graderías visitantes) y continuaron hacia mayo con el derribo de la emblemática tribuna conocida como el “Tobogán”.

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El proyecto contempla hacer el primer estadio con césped híbrido (empastado natural y sintético, mitad y mitad). La inversión es de unos 8 millones de dólares.

Las autoridades de la entidad de Dos Bocas y la empresa a cargo proyectan un plazo total de ejecución de aproximadamente dos años a dos años y medio a partir de las etapas intensivas de construcción.

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El mes pasado, a través de las redes sociales la institución legendaria presentó el avance del proyecto. “¡Así avanza la Gradería Este de nuestro nuevo estadio. Una nueva etapa de nuestra casa que, día a día, sigue tomando forma!”, señaló la presentación. La fecha estimativa de finalización e inauguración oficial del nuevo estadio está prevista para octubre de 2027. Para ese año se prevé la instalación de la cobertura del techo, la colocación del césped híbrido, la iluminación led internacional y los acabados en palcos y vestuarios.

Aborigen, a los 123 años

Una rica historia cargada de grandeza y tradición en el fútbol paraguayo. El 12 de octubre de 1903, un grupo de jóvenes se reunió en el Palacio Patri, actualmente la sede del Correo Paraguayo en el centro de Asunción, con el objetivo de crear una entidad

Entre los fundadores estuvieron Manuel Bella, Ramón Caballero, Salvador Melián y Juan Patri, quienes decidieron bautizar al nuevo club como Guaraní, en homenaje a la raza y al idioma nacional. Desde sus inicios, la institución adoptó los colores amarillo y negro para su camiseta. Desde la década de 1930, está la sede actual en Dos Bocas.