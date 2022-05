Independiente-Colegiales, suspendido por falta de ambulancia

La División Intermedia disputa la octava jornada de la temporada 2022. La ronda comenzó el martes con el empate 2-2 entre Deportivo Santaní y Sportivo Trinidense y continúa este miércoles con tres partidos, dos en horarios matutinos: Sportivo Iteño-2 de Mayo (en juego), Independiente CG-Colegiales (no arrancó) y Rubio Ñu-River Plate (15:00).

Entre los dos cotejos de la mañana, uno fue suspendido por falta de ambulancia. En el Ricardo Gregor, con los jugadores y los árbitros dentro del campo y puestos a comenzar, finalmente el duelo fue cancelado por el juez Aldo Quiñónez, quien espero por más de veinte minutos la presencia de los paramédicos, que por reglamento deben estar presentes en cada juego.

“Pasaron cuatro minutos del horario oficial del arranque del compromiso, pero en Campo Grande no llega la ambulancia. El árbitro no iniciará el juego entre Independiente vs Colegiales, mientras no llegue la ambulancia”, anunció Ascenso para Todos a las 10:05, cinco minutos después de la hora establecida para el arranque del choque en Campo Grande.

“Así se retiraba del campo de juego el cuartero arbitral, luego de esperar 23 minutos la llegada de la ambulancia. El partido no se jugó y ahora decidirá el tribunal disciplinario de la APF. Luego de 23′ llegaron dos ambulancias”, publicó, a las 10:38, la cuenta que sigue el ascenso nacional. El compromiso fue suspendido y la resolución queda en manos de la Divisional de la categoría.