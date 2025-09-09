Tres partidos dominicales en simultáneo

El programa inicial del capítulo 27 de la División Intermedia contemplaba el desarrollo de dos juegos por día entre el viernes y el lunes.

Como el puntero Rubio Ñu puede abrochar con anticipación su ascenso, el duelo del inmediato perseguidor, Deportivo Capiatá, se disputará paralelamente.

De ganar, el Laureado de Santísima Trinidad asegurará su vuelta al círculo privilegiado, en el que compitió por última vez en 2017.

Con la modificación, el calendario del campeonato de la segunda categoría de nuestro fútbol quedó de la siguiente manera:

Viernes 12

15:30: Deportivo Santaní vs. Resistencia, en el Unión Agrícola.

19:00: San Lorenzo vs. Tacuary, en el Gunther Vogel.

Sábado 13

10:00: River Plate vs. Independiente de Campo Grande, en los Jardines del Kelito.

10:00: 12 de Junio de Villa Hayes vs. Encarnación FC, en el Facundo Deleón Fossatti.

Domingo 14

10:00: Pastoreo FC vs. Guaireña FC, en el Sol de América de Juan Manuel Frutos.

10:00: Rubio Ñu vs. Sportivo Carapeguá, en La Arboleda.

10:00: Deportivo Capiatá vs. Fernando de la Mora, en el Erico Galeano.

Lunes 15

16:30: Guaraní de Fram vs. Sol de América, en el Villa Alegre de Encarnación.