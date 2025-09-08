Fútbol de Intermedia

Rubio Ñu queda a un triunfo del ascenso a Primera División

A una victoria del ascenso anticipado a Primera División quedó Rubio Ñu después de la victoria de la noche de este lunes sobre Independiente CG (2-0), en el estadio Ricardo Grégor de Campo Grande. A diez puntos de ventaja se aleja el equipo de Trinidad de los que aparecen en tercera línea, cuando se cerró la 26ª fecha del torneo de la División Intermedia 2025.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 22:18
Enmanuel Caballero
El bailecito de Enmanuel Caballero, autor del segundo gol de Rubio Ñu, junto a él, Juan Barrios (centro) y César Villagra, el de la primera anotación.

Rubio Ñu dio otro paso hacia el título y ascenso con el triunfo de anoche sobre Independiente CG (2-0), en el estadio Ricardo Grégor de Campo Grande, en el cierre de la 26ª fecha del torneo de la División Intermedia 2025.

César Villagra, en el primer tiempo, y Enmanuel Caballero, al comenzar la segunda etapa, anotaron los goles del equipo ñuense, que se aleja a diez puntos de los ubicados en el tercer lugar (12 de Junio y San Lorenzo) cuando quedan solo 4 rondas por jugarse. Entonces, un triunfo más el domingo a la mañana frente a Sportivo Carapeguá en La Arboleda se asegurará el ascenso.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Christian Sosa y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Fernando López. AVAR: Esteban Testta.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Claudio Figueredo (66’ Víctor Dávalos), Luis Cabral, Hernán Portillo y Sebastián da Silva; Denis Zárate (75’ Claudio Burgos), Héctor Herrera (50’ Lucas Zalazar), Aldo Vera y Víctor Rivarola (66’ Maximiliano Gatani); Iván Salcedo (50’ Aldo Torres) y Sergio Dietze. D.T.: Pablo Caballero. Rubio Ñu: Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti; Juan José Giménez (90’ Alexis Orué), Claudio Burgos, Juan Barrios, Gustavo Manzur (66’ Fernando Garcete) y Enmanuel Caballero (74’ Víctor Penayo); Derlis Mereles (90’ Héctor Martínez) y César Villagra (90’ Aníbal Vega). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 14’ César Villagra y 47’ Enmanuel Caballero (RÑ). Amonestados: 29’ Héctor Herrera, 77’ Aldo Vera, 82’ Claudio Burgos, 92’ Hernán Portillo y 94’ Luis Cabral (I); 27’ Pedro Álvarez, 60’ Gustavo Manzur, 71’ y 72’ Héctor Marecos –DT– y 78’ César Villagra (RÑ). Expulsado: 72’ Héctor Marecos -DT- (RÑ).

* Detalles y foto proveídos por el departamento de prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Partidos de la 27ª fecha

* Viernes, 15:30: Deportivo Santaní-Resistencia, en el Unión Agrícola. 19:00: San Lorenzo-Tacuary, en el Gunther Vogel.

* Sábado, 10:00: River Plate-Independiente CG, en los Jardines del Kelito, y 12 de Junio de Villa Hayes vs. Encarnación FC, en el Facundo Deleón Fossatti.

* Domingo, 10:00: Pastoreo-Guaireña, en el Sol de América de Juan Manuel Frutos, y Rubio Ñu- Sportivo Carapeguá, en La Arboleda.

* Lunes, 16:30: Guaraní de Fram-Sol de América, en el Villa Alegre de Encarnación. 19:00: Deportivo Capiatá-Fernando de la Mora, en el Erico Galeano.

Clasificación del torneo de la División Intermedia en el cierre de la 26ª fecha.
