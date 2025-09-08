Rubio Ñu queda a un triunfo del ascenso a Primera División

Rubio Ñu dio otro paso hacia el título y ascenso con el triunfo de anoche sobre Independiente CG (2-0), en el estadio Ricardo Grégor de Campo Grande, en el cierre de la 26ª fecha del torneo de la División Intermedia 2025.

César Villagra, en el primer tiempo, y Enmanuel Caballero, al comenzar la segunda etapa, anotaron los goles del equipo ñuense, que se aleja a diez puntos de los ubicados en el tercer lugar (12 de Junio y San Lorenzo) cuando quedan solo 4 rondas por jugarse. Entonces, un triunfo más el domingo a la mañana frente a Sportivo Carapeguá en La Arboleda se asegurará el ascenso.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Christian Sosa y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Fernando López. AVAR: Esteban Testta.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Claudio Figueredo (66’ Víctor Dávalos), Luis Cabral, Hernán Portillo y Sebastián da Silva; Denis Zárate (75’ Claudio Burgos), Héctor Herrera (50’ Lucas Zalazar), Aldo Vera y Víctor Rivarola (66’ Maximiliano Gatani); Iván Salcedo (50’ Aldo Torres) y Sergio Dietze. D.T.: Pablo Caballero. Rubio Ñu: Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti; Juan José Giménez (90’ Alexis Orué), Claudio Burgos, Juan Barrios, Gustavo Manzur (66’ Fernando Garcete) y Enmanuel Caballero (74’ Víctor Penayo); Derlis Mereles (90’ Héctor Martínez) y César Villagra (90’ Aníbal Vega). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 14’ César Villagra y 47’ Enmanuel Caballero (RÑ). Amonestados: 29’ Héctor Herrera, 77’ Aldo Vera, 82’ Claudio Burgos, 92’ Hernán Portillo y 94’ Luis Cabral (I); 27’ Pedro Álvarez, 60’ Gustavo Manzur, 71’ y 72’ Héctor Marecos –DT– y 78’ César Villagra (RÑ). Expulsado: 72’ Héctor Marecos -DT- (RÑ).

* Detalles y foto proveídos por el departamento de prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Partidos de la 27ª fecha

* Viernes, 15:30: Deportivo Santaní-Resistencia, en el Unión Agrícola. 19:00: San Lorenzo-Tacuary, en el Gunther Vogel.

* Sábado, 10:00: River Plate-Independiente CG, en los Jardines del Kelito, y 12 de Junio de Villa Hayes vs. Encarnación FC, en el Facundo Deleón Fossatti.

* Domingo, 10:00: Pastoreo-Guaireña, en el Sol de América de Juan Manuel Frutos, y Rubio Ñu- Sportivo Carapeguá, en La Arboleda.

* Lunes, 16:30: Guaraní de Fram-Sol de América, en el Villa Alegre de Encarnación. 19:00: Deportivo Capiatá-Fernando de la Mora, en el Erico Galeano.