Sábado con ¡siete partidos simultáneos! que definirán lo que queda en juego

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó la trigésima ronda, que marcará el cierre del apasionante torneo de la División Intermedia, una fecha que promete ser de infarto ya que se definirán el segundo cupo de ascenso a la Primera División y los dos equipos restantes que perderán la categoría.

30 de septiembre de 2025 - 18:41
El estadio Municipal de Carapeguá albergará el duelo entre Sportivo Carapeguá y Deportivo Capiatá, que tendrá su última oportunidad de concretar su vuelta a la Primera División.
El calendario de la Fecha 30 establece que siete de los ocho encuentros que inciden directamente en estas luchas cruciales se disputarán de forma simultánea el sábado 4 de octubre de 2025, a partir de las 15:00 horas, garantizando una jornada de máxima adrenalina con siete partidos a la vez. En esta fecha, Deportivo Capiatá y Sportivo San Lorenzo se jugarán la última oportunidad para quedarse con el segundo cupo de ascenso para acompañar a Rubio Ñu a la máxima categoría, en encuentros que contarán con VAR. A la vez, varios elencos darán el último combate con la misión de no perder la categoría, como ya le pasó a Guaraní de Fram.

La cartelera repleta de definiciones incluye estos duelos: Deportivo Santaní vs. Pastoreo FC, en el estadio Juan José Vázquez; Resistencia SC vs. River Plate, en el Tomás Beggan Correa; Sol de América vs. Encarnación FC, en el Luis Alfonso Giagni; Fernando de la Mora vs. Sportivo San Lorenzo, en el Emiliano Ghezzi (con VAR); Tacuary vs. Rubio Ñu, en el Enrique Soler; Guaireña FC vs. Guaraní de Fram, en el Parque del Guairá, y Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá, en el Municipal de Carapeguá (con VAR).

El único encuentro que se jugará en solitario será el domingo 5 de octubre a las 10:00, con el partido entre elencos que ya juegan solo para completar el calendario, Independiente de Campo Grande y 12 de Junio de Villa Hayes, en el Ricardo Grégor. Con la mira puesta en el ascenso y la desesperación por evitar el descenso, el sábado se paraliza la Intermedia, con todos los focos apuntando a las canchas donde la suerte de varios clubes será sentenciada.

