Básquetbol
20 de abril de 2026 - 21:30

Sin aviso: Juego suspendido entre Atlético Ciudad Nueva y Deportivo Campoalto

Fachada del Club Atlético Ciudad Nueva, ubicado en el barrio asunceno del mismo nombre en las cercanías del Mercado 4 de nuestra capital.
Fachada del Club Atlético Ciudad Nueva. El polideportivo "Luis Fernández" debía ser escenario del juego entre los locales y Campoalto, pero se encontraba totalmente a oscuras anoche.Archivo, ABC Color

En un mundo actual donde las comunicaciones las tenemos en la mano, la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB) ni el Club Atlético Ciudad Nueva, no comunicaron a tiempo de la suspensión del partido que debían sostener los locales contra su par del Deportivo Campoalto, por la Fecha 3 de la Liga Nacional 2026. La página oficial de instagram del Ciudad Nueva, habría levantado acerca de la suspensión pero faltando apenas media hora para el inicio del partido.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Un polideportivo “Luis Fernández” de Cuidad Nueva totalmente a oscuras recibió a hinchas quienes no estaban en conocimiento de la suspensión del cotejo entre Ciudad y Campoalto, que debía arrancar a las 20:30, según la página oficial de la CPB.

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Especulando sobre el motivo, quizá las malas condiciones climáticas, pudieron ser causantes de la postergación del juego, por goteras o por algún motivo, por el cual los responsables decidieron que no se disputara el encuentro basketero.

En la cuenta oficial del club se señalaba que el partido fue suspendido por inclemencias del tiempo.

Mientras tanto, en los otros escenarios se desarrollaban los partidos previstos: Colonias Gold vs. San José y San Alfonzo de Minga Guazú vs. Deportivo Amambay de Pedro Juan Caballero.

El domingo se disputó en forma adelantada el partido entre el bicampeón Olimpia y Félix Pérez Cardozo, con victoria de los Kings por 96-87.