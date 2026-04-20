Sin aviso: Juego suspendido entre Atlético Ciudad Nueva y Deportivo Campoalto

En un mundo actual donde las comunicaciones las tenemos en la mano, la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB) ni el Club Atlético Ciudad Nueva, no comunicaron a tiempo de la suspensión del partido que debían sostener los locales contra su par del Deportivo Campoalto, por la Fecha 3 de la Liga Nacional 2026. La página oficial de instagram del Ciudad Nueva, habría levantado acerca de la suspensión pero faltando apenas media hora para el inicio del partido.