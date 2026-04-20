Celeste a Hernán Rivas: “Esto es el Senado de la Nación no una comisión de barrio”

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) volvió a insistir a su colega Hernán Rivas (ANR-HC) a que presente su renuncia al cargo de senador y de esa manera evitar el desgaste innecesario que se hace al Congreso Nacional.

“Hay un imperativo, Hernán Rivas debe renunciar. Sigue pasando vergüenza, una total humillación. No le importa nada, tiene una desvergüenza al que somete a su familia a este escándalo. Tiene hijos, esposa, padres. Es una vergüenza y nos arrastra a nosotros a esa misma indignidad”, sostuvo la senadora Amarilla.

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Manifestó que el cartismo debe buscar la renuncia y no solo aprobar su permiso con el objetivo de descomprimir la crisis que se genera con el supuesto título falso de abogado.

“Esto es el Senado de la Nación, no una comisión de barrio. Sus propios colegas reconocen off the record que la situación es insostenible. Reconocen que el pedido de permiso es para desinflar la situación, para descomprimir”, dijo Celeste Amarilla.

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Juez debe solicitar desafuero

No obstante, la senadora manifestó que pese a que se le apruebe el permiso el senador Hernán Rivas mantiene sus fueros y un juez debe solicitar el desafuero.

“Con el permiso, él mantiene su fueros, debe venir un juez a solicitar el desafuero, pero le pedimos que renuncie por que cada día crece la indignación ciudadana”, fustigó Celeste Amarilla.

El senador cartista fue sobreseído por voto en mayoría del tribunal de apelación integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Agustín Fernández (este último votó en disidencia), pero ahora enfrenta un nuevo proceso tras la denuncia realizada por varios senadores opositores por presunta producción mediata de documento público de contenido falso.