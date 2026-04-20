Violencia en el clásico: viceministro habla de “punto de inflexión”, pero con medidas ya repetidas

Luego de los violentos incidentes que resultaron en la suspensión del partido entre Cerro Porteño y Olimpia, autoridades del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) mantuvieron una reunión este lunes para evaluar lo ocurrido.

A pesar de la gravedad de los hechos y de la suspensión del encuentro, desde la Policía evitaron calificar el operativo como un fracaso, lo que contrasta con el nivel de violencia registrado.

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Un “punto de inflexión” con viejas recetas

El viceministro Carlos Benítez calificó como “alentador” el resultado de la reunión y sostuvo que existe un compromiso firme entre las instituciones. Incluso afirmó que se trataría de un “punto de inflexión” en la seguridad de los espectáculos deportivos.

No obstante, gran parte de las acciones mencionadas ya habían sido anunciadas en ocasiones anteriores, sin que se hayan traducido en cambios estructurales.

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Entradas personalizadas y control a barras

Uno de los principales puntos es la eliminación de la entrega masiva de entradas a grupos organizados, una práctica que facilitaba el ingreso sin controles adecuados.

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La propuesta apunta a que cada entrada sea individual y esté asociada a un documento de identidad, una medida que ya había sido discutida en el pasado, pero que no se aplicó de manera efectiva.

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Tecnología que no termina de implementarse

El uso de reconocimiento facial y del sistema AFIS vuelve a aparecer como solución clave para identificar a los hinchas y evitar suplantaciones.

Sin embargo, estas herramientas ya formaban parte de planes anteriores y su implementación parcial o irregular ha sido una de las principales debilidades del sistema de control en los estadios.

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Listas de violentos y sanciones penales

Las autoridades también anunciaron la consolidación de una base de datos de personas con antecedentes en hechos violentos, con el objetivo de impedir su ingreso a los partidos.

A esto se suma el compromiso del Ministerio Público de impulsar procesos penales, más allá de las sanciones administrativas aplicadas por la APF.

Fallas en los controles previos

Entre las medidas se incluye la verificación de los estadios al menos 24 horas antes de cada encuentro, para evitar el ingreso de objetos peligrosos como los explosivos que habrían desencadenado los disturbios.

No obstante, el ingreso de estos elementos durante el último clásico evidencia que los controles actuales no están funcionando como se esperaba.