Cássio sufre una grave lesión de ligamentos y pasará por el quirófano

A través de un comunicado en sus redes sociales, el club informó sobre la complejidad del diagnóstico tras las pruebas realizadas al futbolista. “Exámenes detectaron una lesión multiligamentaria” y “la recomendación para el caso es tratamiento quirúrgico”.

Aunque el club no ha definido un tiempo estimado de recuperación, la naturaleza de la lesión sugiere que el ídolo brasileño podría perderse lo que resta de la temporada 2026.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Cássio utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje de optimismo a la afición del “Cabuloso”. En una publicación de Instagram, el portero manifestó su determinación para superar este obstáculo. “Me entristece esta lesión (...). Son situaciones que forman parte de nuestro trabajo y no tengo la menor duda de que voy a volver más fuerte”.

O Cruzeiro comunica que o goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram lesão multiligamentar do joelho esquerdo.



A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será conduzido pelo responsável da área médica do clube, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital… pic.twitter.com/5dKFxAx5sD — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 13, 2026

Cássio llegó al Cruzeiro tras cerrar una etapa histórica en el Corinthians (2011-2024), donde se consolidó como uno de los mejores arqueros del continente. En su palmarés destacan dos títulos del Brasileirão (2015 y 2017), una Copa Libertadores (2012) y el Mundial de Clubes 2012, siendo la pieza clave del último equipo sudamericano en alcanzar la cima del mundo.

La lesión llega en un momento de contrastes para el jugador. Apenas el pasado fin de semana, se había coronado campeón del torneo estatal de Minas Gerais ante el Atlético Mineiro, en una final empañada por una gresca monumental que terminó con 23 expulsados, incluido el propio Cássio.

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Con su paso por el quirófano, el fútbol brasileño pierde temporalmente a uno de sus referentes más longevos y laureados, quien también formó parte del plantel de la selección de Brasil que alzó la Copa América en 2019.