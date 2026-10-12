Deportivo Capiatá derrota a Benjamín Aceval en su casa

Se bajó la persiana de la 28ª fecha del torneo de la División Intermedia 2026 en el estadio Erico Galeano, donde el Deportivo Capiatá superó por 3-1 a Benjamín Aceval.
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Antonio Oviedo, Jorge Benítez y Eduardo Estigarribia anotaron para la victoria del Escobero, y Matías Medina descontó para Benjamín Aceval. Con este resultado el Deportivo Capiatá suma 31 puntos y Benjamín Aceval se mantiene con 42 unidades en el clasificatorio.
Por la 29ª fecha del campeonato, el Deportivo Capiatá visitará a Atlético Tembetary y Benjamín Aceval recibirá a Sol de América.
Síntesis:
Deportivo Capiatá 3 - Benjamín Aceval 1
Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Diego Silva y Lucio García. Cuarto árbitro: Marcos Galeano. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Jeremías Cohene.
Deportivo Capiatá: Cayetano Fernández; Cristian García, Juan Ojeda, Bruno Samaniego (81’ Walter Servín) y Marcelo Benítez; José Escurra (90’+2’ Rodrigo Ramírez), Francisco Di Franco, Ariel Benítez y Walter Gaona (70’ Eduardo Estigarribia); Jorge Benítez (90’+2’ Carlos Montiel) y Antonio Oviedo (81’ Alexis Acuña). D.T.: Édgar Denis.
Benjamín Aceval: Diego Gregor; Nicolás Rojas, Rodrigo Bogado, Hugo Espínola y Joel Aquino; Loren Almirón (55’ Armando Parra), Santiago López (70’ Alcides Martínez), Enmanuel Caballero (70’ Willian Cuevas) y Gabriel Acuña (86’ Dan Benítez); Matías Medina (86’ Alexandro González) y Osvaldo Argüello. D.T.: Rubén Roussillón.
Goles: 30’ Antonio Oviedo, 83’ Jorge Benítez y 90’+1’ Eduardo Estigarribia (DC); 40’ Matías Medina (BA). Amonestados: 36’ Francisco Di Franco y 64’ Cristian García (DC); 49’ Loren Almirón, 65’ Rodrigo Bogado y 77’ Alcides Martínez (BA).