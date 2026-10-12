Deportivo Capiatá derrota a Benjamín Aceval en su casa

Deportivo Capiatá derrota a Benjamín Aceval en su casa

El Deportivo Capiatá venció por el marcador de 3-1 a Benjamín Aceval, en el estadio Erico Galeano, en el cierre de la 28ª fecha del torneo de la División Intermedia.