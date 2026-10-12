Fútbol de Intermedia
12 de octubre de 2026 - 22:03

Deportivo Capiatá derrota a Benjamín Aceval en su casa

Los jugadores del Deportivo Capiatá celebran el tanto de apertura frente a Benjamín Aceval.
Los jugadores del Deportivo Capiatá celebran el tanto de apertura frente a Benjamín Aceval.APF, Intermedia

El Deportivo Capiatá venció por el marcador de 3-1 a Benjamín Aceval, en el estadio Erico Galeano, en el cierre de la 28ª fecha del torneo de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Se bajó la persiana de la 28ª fecha del torneo de la División Intermedia 2026 en el estadio Erico Galeano, donde el Deportivo Capiatá superó por 3-1 a Benjamín Aceval.

Lea más: Un partido en el cierre de la 28ª fecha de la Intermedia

Antonio Oviedo, Jorge Benítez y Eduardo Estigarribia anotaron para la victoria del Escobero, y Matías Medina descontó para Benjamín Aceval. Con este resultado el Deportivo Capiatá suma 31 puntos y Benjamín Aceval se mantiene con 42 unidades en el clasificatorio.

Por la 29ª fecha del campeonato, el Deportivo Capiatá visitará a Atlético Tembetary y Benjamín Aceval recibirá a Sol de América.

Los capitantes de ambos equipos durante el sorteo con el árbitro del partido.
Los capitantes de ambos equipos durante el sorteo con el árbitro del partido.

Síntesis:

Deportivo Capiatá 3 - Benjamín Aceval 1

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Diego Silva y Lucio García. Cuarto árbitro: Marcos Galeano. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Jeremías Cohene.

Deportivo Capiatá: Cayetano Fernández; Cristian García, Juan Ojeda, Bruno Samaniego (81’ Walter Servín) y Marcelo Benítez; José Escurra (90’+2’ Rodrigo Ramírez), Francisco Di Franco, Ariel Benítez y Walter Gaona (70’ Eduardo Estigarribia); Jorge Benítez (90’+2’ Carlos Montiel) y Antonio Oviedo (81’ Alexis Acuña). D.T.: Édgar Denis.

Benjamín Aceval: Diego Gregor; Nicolás Rojas, Rodrigo Bogado, Hugo Espínola y Joel Aquino; Loren Almirón (55’ Armando Parra), Santiago López (70’ Alcides Martínez), Enmanuel Caballero (70’ Willian Cuevas) y Gabriel Acuña (86’ Dan Benítez); Matías Medina (86’ Alexandro González) y Osvaldo Argüello. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 30’ Antonio Oviedo, 83’ Jorge Benítez y 90’+1’ Eduardo Estigarribia (DC); 40’ Matías Medina (BA). Amonestados: 36’ Francisco Di Franco y 64’ Cristian García (DC); 49’ Loren Almirón, 65’ Rodrigo Bogado y 77’ Alcides Martínez (BA).