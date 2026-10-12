Un partido en el cierre de la 28ª fecha de la Intermedia

El duelo de este lunes por la antepenúltima fecha de la División Intermedia es literalmente de complemento, ya que los protagonistas están fuera de la pelea por los puestos de vanguardia, y tampoco tienen problemas con el descenso.

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El Deportivo Capiatá recibirá al Benjamín Aceval de Villa Hayes en el estadio Erico Galeano, a las 19:30.

Carlos Figueredo será el encargado de impartir justicia, teniendo como auxiliares a Diego Silva y Lucio García. El cuarto árbitro será Marcos Galeano, el encargado del VAR Ulises Mereles y el asistente en cabina Jeremías Cohene.

La campaña auriazul comprende 6 victorias, 11 empates y 10 derrotas, mientras que la marca albirroja chaqueña es de 12 triunfos, 6 igualdades y 9 caídas.

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El Benjamín Aceval llegó a situarse al frente de las posiciones del campeonato del segundo nivel de nuestro balompié, aunque lentamente fue perdiendo terreno hasta caer al quinto puesto, ya sin chances de ascenso.