Fútbol de Intermedia
12 de octubre de 2026 a la - 09:38

Un partido en el cierre de la 28ª fecha de la Intermedia

Estadio Erico Galeano, sede del partido entre Deportivo Capiatá y Benjamín Aceval.
Estadio Erico Galeano, sede del partido entre Deportivo Capiatá y Benjamín Aceval.Redes Sociales

La vigesimoctava fecha de la División Intermedia se completa este lunes con un partido a desarrollarse en Capiatá.

Por ABC Color
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El duelo de este lunes por la antepenúltima fecha de la División Intermedia es literalmente de complemento, ya que los protagonistas están fuera de la pelea por los puestos de vanguardia, y tampoco tienen problemas con el descenso.

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El Deportivo Capiatá recibirá al Benjamín Aceval de Villa Hayes en el estadio Erico Galeano, a las 19:30.

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Carlos Figueredo será el encargado de impartir justicia, teniendo como auxiliares a Diego Silva y Lucio García. El cuarto árbitro será Marcos Galeano, el encargado del VAR Ulises Mereles y el asistente en cabina Jeremías Cohene.

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La campaña auriazul comprende 6 victorias, 11 empates y 10 derrotas, mientras que la marca albirroja chaqueña es de 12 triunfos, 6 igualdades y 9 caídas.

El Benjamín Aceval llegó a situarse al frente de las posiciones del campeonato del segundo nivel de nuestro balompié, aunque lentamente fue perdiendo terreno hasta caer al quinto puesto, ya sin chances de ascenso.