Capiatá esboza una sonrisa con victoria de remontada

El estadio Ricardo Grégor albergó el enfrentamiento entre Tembetary y Capiatá, con localía de los nómadas, por la vigesimonovena fecha de la División Intermedia. Los escoberos se impusieron por 2-1 sobre la pista sintética del “Inde”.

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Así como ocurrió en la Copa Paraguay frente a Sol de América, “Tembe” tuvo un buen arranque, pero terminó perdiendo.

Un cabezazo de Aurelio Cardozo, al minuto 11, adelantó al conjunto rojiverde. Los auriazules igualaron al 41 mediante el uruguayo Antonio Oviedo, tras el pase gol de Jorge “Conejo” Benítez, quien al 71 inclinó la balanza a favor de Capiatá con su anotación.

REMONTÓ Y GANÓ



☑️En el partido jugado en Campo Grande por la fecha 29 de la #IntermediaAPF, Deportivo Capiatá perdía 1-0 contra Atlético Tembetary, pero dio vuelta el marcador y triunfó 2-1.



⚽️Goles del Polaco Antonio Oviedo y el Conejo Jorge Benítez para el Escobero, que llegó… pic.twitter.com/vKUWy7N3F9 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 17, 2026

El conjunto auriazul esbozó una sonrisa con la victoria, en una temporada que en términos globales no puede considerarse buena, ya que se encuentra en mitad de tabla para abajo.

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Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Aníbal Esteche y Víctor Dávalos. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Derlis López. AVAR: Milciades Saldívar.

Tembetary: Lucas Méndez; Víctor Barrios (46’ Ángel Cristaldo), Cristian Recalde, Líder Cáceres y Alan Paredes (72’ Fernando Alarcón); Sebastián Ruiz Díaz (59’ Aldo Villalba), José Cardozo (59’ Cristian Mercado), Rodrigo Vera y Duvan Zárate; Aurelio Caballero (46’ Alejandro Chaparro) y Juan Esteche. D.T.: Arturo Villasantti.

Capiatá: Cayetano Fernández; Ariel Benítez, Juan Garay, Juan Ojeda y Marcelo Benítez; Luis Escurra (46’ Walter Gaona), Bruno Samaniego, Francisco di Franco (76’ Walter Servín) (88’ Andrés Ramírez) y Rodrigo Ramírez (46’ Eduardo Estigarribia); Jorge Benítez y Antonio Oviedo. D.T.: Édgar Denis.

Goles: 11’ Aurelio Caballero (AT); 41’ Antonio Oviedo y 71’ Jorge Benítez, de penal (C).