Fútbol de Intermedia
17 de octubre de 2026 - 13:17

Resistencia supera a Carapeguá en el Municipal

Brazos abiertos de Jonathan Gómez, en el festejo de su gol para Resistencia.
Brazos abiertos de Jonathan Gómez, en el festejo de su gol para Resistencia. APF

Resistencia derrotó la noche del viernes al Sportivo Carapeguá por 2-1, en el primer partido de la penúltima fecha de la División Intermedia.

Por ABC Color
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Un duelo de mero cumplimiento fue el que sostuvieron Sportivo Carapeguá y Resistencia, por la 29ª ronda de la División Intermedia, con victoria del Triángulo rojo por 2-1.

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Alfredo Cabrera adelantó al “Potro”, que lentamente se fue quedando. “Resi” tuvo otra actitud en la complementaria, igualó a través de Jonathan Gómez y llegó a la victoria con la conversión de Fernando Ruiz Díaz.

En la última fecha, Carapeguá visitará a Guaireña, en tanto que Resistencia será local ante el Benjamín Aceval de Villa Hayes.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: José Rodrigo Armoa. Asistentes: Diego Silva y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Marcos Galeano. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Jeremías Cohene.

Carapeguá: Bernardo Medina; Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera, Denis Acosta y Ricardo Cardozo; Fernando Delvalle (46’ Ulises González), Aldo Vera, Juan Barrios (71’ Josías Bobadilla) y Derlis Mereles; Leonardo Galeano (78’ Hugo González) y Ángelo Cabrera (78’ Lucas Delvalle). D.T.: Gustavo Cañete.

Resistencia: César Aquino; Óscar Benítez (46’ Brandon Barbas), Gustavo Villamayor, Gonzalo Medina y Patricio Medina (66’ Aníbal Vega); Edsson Riveros (84’ Martín Pomes), Stevens Gómez, Nolberto Báez y Juan Reguera (46’ Patrocinio Alvarenga); Fernando Ruiz Díaz (84’ David Fleitas) y Jonathan Gómez. D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 18’ Alfredo Cabrera (C); 68’ Jonathan Gómez y 81’ Fernando Ruiz Díaz (R). Amonestados: 8’ Jonathan Gómez, 53’ Gustavo Villamayor y 75’ Patrocinio Alvarenga (R); 69’ Jorge Rodríguez y 80’ Hugo González (C).