Resistencia supera a Carapeguá en el Municipal

Un duelo de mero cumplimiento fue el que sostuvieron Sportivo Carapeguá y Resistencia, por la 29ª ronda de la División Intermedia, con victoria del Triángulo rojo por 2-1.
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Alfredo Cabrera adelantó al “Potro”, que lentamente se fue quedando. “Resi” tuvo otra actitud en la complementaria, igualó a través de Jonathan Gómez y llegó a la victoria con la conversión de Fernando Ruiz Díaz.
En la última fecha, Carapeguá visitará a Guaireña, en tanto que Resistencia será local ante el Benjamín Aceval de Villa Hayes.
Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: José Rodrigo Armoa. Asistentes: Diego Silva y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Marcos Galeano. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Jeremías Cohene.
Carapeguá: Bernardo Medina; Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera, Denis Acosta y Ricardo Cardozo; Fernando Delvalle (46’ Ulises González), Aldo Vera, Juan Barrios (71’ Josías Bobadilla) y Derlis Mereles; Leonardo Galeano (78’ Hugo González) y Ángelo Cabrera (78’ Lucas Delvalle). D.T.: Gustavo Cañete.
Resistencia: César Aquino; Óscar Benítez (46’ Brandon Barbas), Gustavo Villamayor, Gonzalo Medina y Patricio Medina (66’ Aníbal Vega); Edsson Riveros (84’ Martín Pomes), Stevens Gómez, Nolberto Báez y Juan Reguera (46’ Patrocinio Alvarenga); Fernando Ruiz Díaz (84’ David Fleitas) y Jonathan Gómez. D.T.: Ángel Martínez.
Goles: 18’ Alfredo Cabrera (C); 68’ Jonathan Gómez y 81’ Fernando Ruiz Díaz (R). Amonestados: 8’ Jonathan Gómez, 53’ Gustavo Villamayor y 75’ Patrocinio Alvarenga (R); 69’ Jorge Rodríguez y 80’ Hugo González (C).