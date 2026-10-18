Sol de América se impone en Villa Hayes sobre Benjamín Aceval

Un partido de mero cumplimiento fue el que animaron en el Bajo Chaco los equipos de Benjamín Aceval y Sol de América, con triunfo de los danzarines por 1-0.

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Julio Rivarola, el del gol de la clasificación a las semifinales de la Copa Paraguay contra Tembetary (3-2), señaló el tanto del triunfo de los danzarines, que cerrarán su campaña precisamente contra los nómadas rojiverdes.

En la última fecha, Benjamín Aceval visitará a Resistencia para dar por terminada su participación en la División Intermedia 2026, en la que llegó a ser líder. Solo no que le alcanzó el combustible para seguir arriba.

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Armindo Rojas y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Christian Sosa.

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Benjamín Aceval: Diego Grégor; Nicolás Rojas, Rodrigo Bogado, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Alcides Martínez (46’ Armando Parra) (79’ Willian Cuevas), Santiago López (64’ Sebastián Benítez), Enmanuel Caballero y Gabriel Acuña (64’ Loren Almirón); Matías Medina (46’ Nery Castro) y Osvaldo Argüello. D.T.: Rubén Roussillón.

Sol de América: Tulio Schwarz; Jorge González, Juan Patiño (46’ Víctor Benítez), Joel Jiménez y Wilson Ibarrola; Marcos Gaona (79’ Alan Pereira), Axel Silva (60’ Rodrigo Duarte), Brahian Fernández y Gustavo Marecos; Julio Rivarola (64’ Santiago Rossi) y Gerardo Kovacs (79’ Orlando Colmán). D.T.: Héctor Marecos.

Gol: 25’ Julio Rivarola, de penal (SA). Amonestados: 57’ Santiago López y 76’ Joel Aquino (BA). Expulsado: 50’ Jorge González (SA).