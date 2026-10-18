Fútbol de Intermedia
18 de octubre de 2026 - 13:55

Sol de América se impone en Villa Hayes sobre Benjamín Aceval

Julio Walberto Rivarola Solís (27 años), tras convertir de penal el gol de la victoria de Sol de América.
Julio Walberto Rivarola Solís (27 años), tras convertir de penal el gol de la victoria de Sol de América.Sol de América

Sol de América derrotó este domingo por 1-0 a Benjamín Aceval de Villa Hayes, en la continuidad de la penúltima fecha (29) de la División Intermedia.

Por ABC Color
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Un partido de mero cumplimiento fue el que animaron en el Bajo Chaco los equipos de Benjamín Aceval y Sol de América, con triunfo de los danzarines por 1-0.

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Julio Rivarola, el del gol de la clasificación a las semifinales de la Copa Paraguay contra Tembetary (3-2), señaló el tanto del triunfo de los danzarines, que cerrarán su campaña precisamente contra los nómadas rojiverdes.

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En la última fecha, Benjamín Aceval visitará a Resistencia para dar por terminada su participación en la División Intermedia 2026, en la que llegó a ser líder. Solo no que le alcanzó el combustible para seguir arriba.

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Armindo Rojas y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Christian Sosa.

Benjamín Aceval: Diego Grégor; Nicolás Rojas, Rodrigo Bogado, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Alcides Martínez (46’ Armando Parra) (79’ Willian Cuevas), Santiago López (64’ Sebastián Benítez), Enmanuel Caballero y Gabriel Acuña (64’ Loren Almirón); Matías Medina (46’ Nery Castro) y Osvaldo Argüello. D.T.: Rubén Roussillón.

Sol de América: Tulio Schwarz; Jorge González, Juan Patiño (46’ Víctor Benítez), Joel Jiménez y Wilson Ibarrola; Marcos Gaona (79’ Alan Pereira), Axel Silva (60’ Rodrigo Duarte), Brahian Fernández y Gustavo Marecos; Julio Rivarola (64’ Santiago Rossi) y Gerardo Kovacs (79’ Orlando Colmán). D.T.: Héctor Marecos.

Gol: 25’ Julio Rivarola, de penal (SA). Amonestados: 57’ Santiago López y 76’ Joel Aquino (BA). Expulsado: 50’ Jorge González (SA).

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