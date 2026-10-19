12 de Junio vence a Guaireña y mantiene viva la ilusión de llegar a primera

En un choque determinante disputado en el estadio Facundo de León Fossatti, el Club 12 de Junio logró una victoria clave por 2-0 frente a Guaireña FC por la 29ª y penúltima fecha de la División Intermedia. Con una actuación sólida y respaldado por su gente, el conjunto local sumó tres puntos vitales que le permiten llegar con vida al cierre del campeonato y soñar despierto con el ansiado ascenso a la máxima categoría.

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El cuadro villaheyense salió volcado al ataque desde los primeros minutos, sabiendo que únicamente el triunfo le servía para mantener la esperanza. Los goles que encendieron la fiesta en la Región Occidental llegaron para rubricar un rendimiento superior frente a un rival albiceleste que no logró hacer pie en suelo chaqueño.

🔵🟡 12 de Junio de Villa Hayes venció 2-0 a Guaireña FC en el Facundo de León Fossati y definirá el otro ascenso ante General Caballero JLM en la última fecha.



⚽️ Édgar González y Ángel Arce fueron los goleadores del León Chaqueño.#IntermediaAPF pic.twitter.com/KeEQO0Q4j0 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 19, 2026

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