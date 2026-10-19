Fútbol de Intermedia
19 de octubre de 2026 - 19:22

12 de Junio vence a Guaireña y mantiene viva la ilusión de llegar a primera

Los jugadores del 12 de Junio celebran eufóricamente uno de los dos goles que convirtieron ante Guaireña FC en casa.
Los jugadores del 12 de Junio celebran eufóricamente uno de los dos goles que convirtieron ante Guaireña FC en casa.APF Intermedia, Redes

El equipo del Bajo Chaco, 12 de Junio, se impuso por 2-0 ante el conjunto albiceleste, Guaireña FC, en el marco de la penúltima fecha de la División Intermedia. Con este resultado, el elenco chaqueño llega a la última jornada con chances matemáticas de lograr un histórico boleto a la Primera División del fútbol paraguayo.

Por Derlis Santacruz
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En un choque determinante disputado en el estadio Facundo de León Fossatti, el Club 12 de Junio logró una victoria clave por 2-0 frente a Guaireña FC por la 29ª y penúltima fecha de la División Intermedia. Con una actuación sólida y respaldado por su gente, el conjunto local sumó tres puntos vitales que le permiten llegar con vida al cierre del campeonato y soñar despierto con el ansiado ascenso a la máxima categoría.

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El cuadro villaheyense salió volcado al ataque desde los primeros minutos, sabiendo que únicamente el triunfo le servía para mantener la esperanza. Los goles que encendieron la fiesta en la Región Occidental llegaron para rubricar un rendimiento superior frente a un rival albiceleste que no logró hacer pie en suelo chaqueño.

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