Fernando de la Mora, 3 de Noviembre y Tacuary descienden a la Primera B

Fernando de la Mora: Adiós a un histórico de la categoría de plata

La caída de Fernando de la Mora representa una baja muy sensible y tradicional para el certamen semiprofesional. De las últimas 20 ediciones del torneo, el “Rojo de Palomar” solo se había ausentado una vez (en 2014); el resto del tiempo, se mantuvo firme peleando en los primeros puestos y rondando el sueño de la máxima categoría. Sin embargo, dos temporadas para el olvido en la tabla de promedios terminaron condenando a la institución, que se despide de la Intermedia tras 13 años ininterrumpidos de protagonismo.

Lea más: General Caballero cae ante Encarnación y todo se define en una finalísima por el ascenso

Tacuary: De la Copa Sudamericana al duro golpe de la tercera división

El derrumbe del “Buque” de Barrio Jara suma un capítulo sombrío a su historia reciente. En apenas cuatro años, el club pasó de escalar desde la Primera División B hasta disputar la Copa Sudamericana, pero hoy firma un descenso doloroso tras un año deportivo desastroso en el que apenas lleva sumando 24 unidades. El conjunto albinegro, de paso recordado por la máxima categoría de la APF, retorna a la Primera División B luego de siete años (su última participación allí había sido en 2019), alejándose por completo de sus recientes y ambiciosas aventuras internacionales.

3 de Noviembre: El sueño duró un suspiro

El “Tricolor” del barrio San Pablo no pudo en su visita al Deportivo Santaní y cayó por 2-0, un resultado que, bajo la dirección técnica de Jorge Achucarro, consumó el golpe definitivo. El 3 de Noviembre vivió un paso fugaz de apenas una temporada en la categoría de plata. Su estreno histórico en la Intermedia estuvo marcado por la adversidad: necesitó disputar 19 partidos para lograr su primera victoria, marcando un récord negativo absoluto en el torneo. Intentó una épica reacción para salvar la categoría, pero terminó ahogado en la orilla.

Panorama: los partidos de mañana, para cumplir el calendario

Las matemáticas sentenciaron el destino de los tres equipos antes de que baje el telón de la fecha 29. Mañana, desde las 19:00, se completará la ronda con los encuentros entre Tacuary e Independiente de Campo Grande, en el estadio Emiliano Ghezzi y Paraguarí AC frente a Fernando de la Mora, en el estadio Municipal de Carapeguá. Pese a disputarse, los números ya son irreversibles y los tres clubes condenados ya piensan en el plan de reconstrucción para el 2027 en la Primera División B.