General Caballero cae ante Encarnación y todo se define en una finalísima por el ascenso

La vigesimonovena y penúltima ronda del torneo de la segunda categoría dejó emociones al límite y la definición del segundo ascenso completamente abierta. En su visita a la capital del departamento de Itapúa, General Caballero de Juan León Mallorquín necesitaba sumar de a tres para sentenciar su retorno a la Primera División, de donde había descendido la temporada anterior. Sin embargo, se topó con un durísimo Encarnación FC que se hizo fuerte en casa y se impuso por 3-2, un resultado festejado por doble partida ya que le aseguró matemáticamente la permanencia en la categoría.

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El traspié del equipo comandado por Humberto “Loro” Ovelar le puso máxima tensión al cierre del campeonato. Aprovechando el tropiezo del “Rojo” de Ka’arendy, el 12 de Junio de Villa Hayes cumplió con su tarea al derrotar como local por 2-0 a Guaireña FC. Con este marcador, el “León Chaqueño” acortó distancias y se colocó a solo dos unidades del ansiado segundo cupo de ascenso, el cual ya tiene como primer pasajero confirmado al Deportivo Santaní, que derrotó en su recinto al 3 de Noviembre del Barrio San Pablo, que con la caída, decretó su descenso a la Primera División B.

Todo se define en el Ka’arendy

Con este escenario, el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol paraguayo se definirá en la última y decisiva jornada con un enfrentamiento directo entre los principales involucrados. General Caballero de Juan León Mallorquín recibirá en su estadio Ka’arendy al 12 de Junio de Villa Hayes, en un partido de pronóstico reservado donde se jugarán la temporada entera, el que corre con ventaja es el elenco altoparanaense, que con un empate logrará rubricar su regreso al círculo privilegiado.