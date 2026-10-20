Tacuary demuestra dignidad con un triunfo ante Independiente CG

A pesar de la pérdida de categoría, el conjunto de Barrio Jara intentó tomar el protagonismo, pero fue Independiente el que golpeó primero. Antes de cumplirse el primer cuarto de hora, un lateral ejecutado por Denis Zárate encontró a Sergio Dietze. Este devolvió el esférico hacia la línea de fondo para habilitar al extremo, quien lanzó un potente centro rasante. Aunque Junior Franco logró despejar sobre la línea, el balón quedó a merced de Gastón Oviedo, quien empujó la pelota al fondo de la red para abrir el marcador.

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La respuesta del Buque no tardó en llegar. Antes de la media hora de juego, una presión alta dio frutos: Blas Díaz recuperó un balón al borde de la medialuna, aprovechando un fallo en la salida de los mediocampistas visitantes, y prolongó la jugada hacia la derecha para Pedro Arce. Con un potente remate cruzado, Arce venció la resistencia del guardameta para decretar el 1-1 parcial.

Ya en los primeros compases del complemento, Tacuary logró dar vuelta el resultado. Una habilitación de Felipe Ferro por el sector izquierdo activó la proyección del lateral Rodney Pedrozo. El centro preciso de este último encontró la cabeza de Pedro Arce, cuyo remate se desvió ligeramente en Rogelio Espínola, descolocando por completo al arquero Rodrigo Frutos y estableciendo el 2-1.

Entrando en el último cuarto de hora, el equipo dirigido por Eumelio Palacios aprovechó los espacios dejados por la visita. Un error en la salida de José Portillo propició un contragolpe conducido por Alcides Valdez. Este cedió para Néstor Salinas, cuyo zurdazo cruzado se estrelló contra el poste izquierdo; sin embargo, atento al rebote, el propio Alcides Valdez apareció para definir con lo justo y estirar la ventaja a 3-1.

En la recta final del encuentro, el Inde intentó meterse nuevamente en partido. Un balón largo enviado por Sergio Dietze encontró proyectado al lateral Rafael Román, quien llegó hasta la línea de fondo para enviar un centro preciso al área chica. Allí apareció Francisco Morel, con un certero cabezazo colocado junto al poste izquierdo, dejando sin reacción al portero Favio Marín y sellando el definitivo 3-2.

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Ficha técnica del partido

Estadio: Emiliano Ghezzi (Barrio Vista Alegre). Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Héctor Balbuena.

Tacuary FBC (3): Favio Marín; Alexis Aguilera, Junior Franco, Jesús Asta y Nazareno Palavecino (46’ Rodney Pedrozo); Blas Díaz, Junior Pineda, Jesús Servín (46’ Felipe Ferro) y Pedro Arce (75’ Sebastián Bedoya); Martín Núñez (72’ Néstor Salinas) y Alcides Valdez (84’ Marcos Caballero). D.T.: Eumelio Palacios.

Independiente CG (2): Rodrigo Frutos; Diego Aguada (71’ Rafael Román), Rony Frank, José Portillo y Rogelio Espínola; Denis Zárate (71’ Carlos Céspedes), Claudio Burgos, Nicolás Rojas (61’ Bruno Díaz) y Gastón Oviedo (55’ Francisco Morel); Elías Sarquis (55’ César Villalba) y Sergio Dietze. D.T.: Claudio David Vargas.

Goles: 13’ Gastón Oviedo y 88′ (I); 29’ y 51’ Pedro Arce y 76’ Alcides Valdez (T); 89’ Francisco Morel (I). Amonestados: 9’ Alexis Aguilera, 19’ Jesús Asta, 25’ Jesús Servín, 46’ Felipe Ferro y 90’ Marcos Caballero (T); 36’ Elías Sarquis y 90’+1’ José Portillo (I).