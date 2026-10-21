Paraguarí AC derrota al descendido Fernando de la Mora en Carapeguá

Paraguarí AC cumplió con su gente y dio una alegría a su público en la penúltima jornada de la División Intermedia. En un duelo disputado en el Estadio Municipal de Carapeguá, el conjunto que hizo de local en la “Capital del Poyvi” se impuso por 2-0 ante un descendido Fernando de la Mora.

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Tras un primer tiempo cerrado donde las emociones brillaron por su ausencia, el marcador se abrió recién en la etapa complementaria. A los minutos de reiniciado el juego, una pelota parada rompió el cero: José Antonio Pacheco ejecutó un tiro libre con comba cerrada directo al punto penal, donde apareció Roland Escobar para conectar un cabezazo colocado al palo derecho del arquero Hernán Domínguez, para la apertura en el marcador.

Ya en el tercer minuto de adición, un contragolpe fulminante comandado por los dirigidos por Luis Fernando Escobar liquidó el expediente. Esteban Maidana desbordó a toda velocidad por la banda derecha y mandó un centro rasante que Roland Escobar dejó pasar con astucia, dejando el balón servido para que Guillermo Ayala empujara la pelota al fondo de la red y sentenciara el 2-0 definitivo.

Lo que viene en el cierre del torneo

La temporada de la Intermedia se despide con todo este fin de semana para estos equipos: Independiente CG recibirá a Paraguarí AC en el Estadio Ricardo Grégor este viernes 23 de octubre a partir de las 19:00. Por su parte, Fernando de la Mora cerrará su participación jugando de local frente a Deportivo Santaní, que puede gritar campeón en el Estadio Emiliano Ghezzi, el domingo 25 de octubre desde las 16:30.

Ficha técnica del partido

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Félix Arzamendia y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Mario Díaz de Vivar. AVAR: Eduardo Cardozo.

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Paraguarí AC (2): Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Claudio Araújo; José Ayala (67’ Diego Godoy), Guillermo Ayala, Esteban Maidana y José Godoy (53’ Darío Bordón); Roland Escobar y Víctor Velazco (83’ Isaías Jara). DT: Luis Fernando Escobar.

Fernando de la Mora (0): Hernán Domínguez; Alcides Palacios, Miguel Pereira, José Ojeda y Alexis Ledesma; Ángel Olmedo (46’ Alan Valenzuela), Derlis Benítez y Elías Bóveda (72’ Luciano Taboada); Luis Galeano, Rodney Chaparro (85’ Derlis Almada) e Isaías Gavilán. DT: Carlos Recalde.

Goles: 54’ Roland Escobar y 90’+3’ Guillermo Ayala (P). Amonestados: 64’ José Ayala y 76′ Marcelo Garcete (P); 28′ Ángel Olmedo y 53’ Miguel Pereira (FM).