Juan Gabriel Benítez pitará el duelo decisivo del domingo en Ka’arendy

La gran final por el ascenso en el Ka’arendy

Todos los ojos del ascenso estarán puestos este domingo, desde las 16:30, en el estadio Ka’arendy de Juan León Mallorquín. Allí se jugará el partido más trascendental del año para definir al acompañante del ya ascendido Deportivo Santaní en la Primera División.

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El General Caballero de Juan León Mallorquín recibirá al 12 de Junio de Villa Hayes en un duelo directo por el ascenso. El “rojo” mallorquino llega con la ventaja deportiva a su favor y le bastará con un empate para abrochar el boleto a la élite. Por su parte, al “León” chaqueño no le sirve especular y saldrá con la obligación de ganar para lograr una gesta histórica.

Para este duelo de máxima tensión, el encargado de impartir justicia será el juez mundialista Juan Gabriel Benítez, mientras que la asistencia tecnológica desde la cabina del VAR estará a cargo de José Natael Méndez, un equipo de primera para la infartante definición.

Santaní va por la corona en Barrio Vista Alegre

En simultáneo, el Deportivo Santaní, que en la jornada pasada, tras vencer el casa al 3 de Noviembre del Barrio San Pablo, consiguió abrochar de manera anticipada el primer boleto al círculo privilegiado, buscará coronar una campaña inolvidable quedándose con el título de campeón.

Al conjunto sampedrano le bastará con una victoria en su visita a Fernando de la Mora en el barrio Vista Alegre para alzar la copa automáticamente, sin depender de lo que ocurra en el este del país con General Caballero (su más cercano perseguidor, ubicado a solo un punto de la cima).

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Las acciones de este compromiso estarán dirigidas por el árbitro David Ojeda, secundado en el VAR por Ulises Mereles. El telón de la Intermedia está listo para caer con una definición

Los partidos de del viernes

Guaireña FC vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Parque del Guairá.

Hora: 16:30.

Árbitro: Gustavo Caballero.

Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Independiente CG vs. Paraguarí AC

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 19:00.

Árbitro: Jhonatan González.

Asistentes: Pedro Ríos y Juan Cristaldo.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

El programa del sábado

Sol de América vs. Atlético Tembetary

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Hora: 10:00.

Árbitro: José Franco.

Asistentes: Paulo López y Joel Noguera.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

3 de Noviembre vs. Encarnación FC

Estadio: Jardines del Kelito.

Hora: 10:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Denis López y Liz Fleitas.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Cartelera del domingo

General Caballero JLM vs. 12 de Junio

Estadio: Ka’arendy.

Hora: 16:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Hora: 16:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Derlys González y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Lunes se cierra el torneo

Resistencia SC vs. Benjamín Aceval

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Hora: 16:00.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: Francisco Ramos y Rodrigo Mendieta.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Deportivo Capiatá vs. Tacuary

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:30.

Árbitro: Elías Ferreira.

Asistentes: Jorge Gómez y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: Fabio Villalba.