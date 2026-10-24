El 3 de Noviembre se despide del circuito con empate contra Encarnación

Una reacción tardía fue la que tuvo el 3 de Noviembre del barrio San Pablo en la División Intermedia. Hipotecó su permanencia en la primera rueda, por lo que su repunte de la segunda no fue suficiente.

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El Tricolor empató este sábado 2-2 con Encarnación FC, por la última fecha del campeonato del segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El elenco albirrojo del séptimo departamento fue una de las decepciones del circuito, con una pobre campaña que hasta puso en riesgo su continuidad en la categoría.

El “3” llegó a alcanzar una clara ventaja por 2-0 en el estadio de River Plate, pero fue sintiendo el desgaste, la presión del rival, por lo que Encarnación pudo cerrar su campaña con un puntito.

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Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Denis López y Liz Fleitas. Cuarto árbitro: Blas Medina.

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Rodolfo López (88’ Junior González), Alexis Prieto, Gustavo Mencia y Juan Roldán; Iván Maciel (88’ Luis Olmedo), Fabricio Arce (60’ Hugo Caballero), Marcos Riveros y Hugo Aquino; Isaac Ramos (46’ Héctor Blanco) y Mathías Roa (82’ Junior Paredes). D.T.: Jorge Achucarro.

Encarnación FC: Kevin I. Lezcano; Rodrigo Jara (83’ Simón Peña), Édgar Ferreira, Walter Benítez y Éver Cáceres; Matías Schabus (68’ Enzo Maidana), Jorge Pineda (46’ Víctor Villasanti), Alexis Coronel (68’ Derlis Ortiz) y Alberto Mongelós; Pablo Alvarenga (29’ Kevin A. Lezcano) y José Verdún. D.T.: Joel Maidana.

Goles: 6’ Isaac Ramos y 43’ Hugo Aquino (3N); 47’ Víctor Villasanti y 89’ Derlis Ortiz (E). Amonestados: 20’ Hugo Aquino y 27’ Fabricio Arce (3N); 39’ Alexis Coronel y 84’ Enzo Maidana (E).