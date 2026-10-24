Fútbol de Intermedia
24 de octubre de 2026 - 08:32

Paraguarí AC, del fondo al cuarto puesto

Víctor Jeremías Velazco Ramírez (31 años), autor de dos goles para Paraguarí AC.
Víctor Jeremías Velazco Ramírez (31 años), autor de dos goles para Paraguarí AC.APF

Paraguarí AC confirmó su gran recuperación en la División Intermedia con su victoria del viernes por 3-1 sobre Independiente de Campo Grande, que le permite situarse en el cuarto puesto, en el cierre de su campaña de estreno en el circuito.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Gran parte de la primera rueda de la División Intermedia, el debutante Paraguarí AC estuvo en el fondo de la clasificación, en zona de descenso. Su recuperación de dio con la llegada del entrenador luqueño Luis Fernando Escobar.

Lea más: Juan Gabriel Benítez pitará el duelo decisivo del domingo en Ka’arendy

El viernes, el Toro del noveno departamento derrotó en su propia casa al Independiente de Campo Grande por 3-1, demostrando su plena recuperación, con el mensaje que con buena planificación, preparación adecuada y jugando en su ciudad, en 2027 puede apuntar a objetivos superiores.

Imagen sin descripción

El “Inde” lidió con la irregularidad en el ciclo. El martes jugará con Libertad, por el paso a las semifinales de la Copa Paraguay.

Imagen sin descripción

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Pedro Ríos y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Independiente CG: Carlos Quiñónez; Rafael Román, Luis Rolón, Esteban Mendoza y Ramón Méndez; Jesús Cáceres (86’ Facundo González), Carlos Gavilán, Bruno Díaz (46’ Ricardo Marecos) y Gastón Oviedo (74’ Gustavo Peralta); Francisco Morel (67’ Carlos Céspedes) y César Villalba (46’ Alexander Lugo). D.T.: Claudio Vargas.

Paraguarí AC: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Claudio Araujo; Darío Bordón (63’ Alan Alcaraz), Guillermo Ayala, Esteban Maidana (86’ Adolfo Mendoza) y José Ayala (63’ Andrés Ávalos); Ronald Escobar (86’ Júnior Centurión) y Víctor Velazco (68’ Diogo Portillo). D.T.: Luis Escobar.

Goles: 17’ y 62’ Víctor Velazco y 38’ Guillermo Ayala (P); 57’ Ricardo Marecos (I). Amonestados: 12’ César Villalba, 15’ Carlos Gavilán, 79’ Jesús Cáceres y 87’ Luis Rolón (I); 32’ Ronald Escobar (P).