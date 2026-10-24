Paraguarí AC, del fondo al cuarto puesto

Gran parte de la primera rueda de la División Intermedia, el debutante Paraguarí AC estuvo en el fondo de la clasificación, en zona de descenso. Su recuperación de dio con la llegada del entrenador luqueño Luis Fernando Escobar.

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El viernes, el Toro del noveno departamento derrotó en su propia casa al Independiente de Campo Grande por 3-1, demostrando su plena recuperación, con el mensaje que con buena planificación, preparación adecuada y jugando en su ciudad, en 2027 puede apuntar a objetivos superiores.

El “Inde” lidió con la irregularidad en el ciclo. El martes jugará con Libertad, por el paso a las semifinales de la Copa Paraguay.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Pedro Ríos y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

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Independiente CG: Carlos Quiñónez; Rafael Román, Luis Rolón, Esteban Mendoza y Ramón Méndez; Jesús Cáceres (86’ Facundo González), Carlos Gavilán, Bruno Díaz (46’ Ricardo Marecos) y Gastón Oviedo (74’ Gustavo Peralta); Francisco Morel (67’ Carlos Céspedes) y César Villalba (46’ Alexander Lugo). D.T.: Claudio Vargas.

Paraguarí AC: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Claudio Araujo; Darío Bordón (63’ Alan Alcaraz), Guillermo Ayala, Esteban Maidana (86’ Adolfo Mendoza) y José Ayala (63’ Andrés Ávalos); Ronald Escobar (86’ Júnior Centurión) y Víctor Velazco (68’ Diogo Portillo). D.T.: Luis Escobar.

Goles: 17’ y 62’ Víctor Velazco y 38’ Guillermo Ayala (P); 57’ Ricardo Marecos (I). Amonestados: 12’ César Villalba, 15’ Carlos Gavilán, 79’ Jesús Cáceres y 87’ Luis Rolón (I); 32’ Ronald Escobar (P).