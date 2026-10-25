En Mallorquín surgirá el segundo ascendido a la máxima categoría

Mientras el ya ascendido Deportivo Santaní busca el título de la División Intermedia en Asunción contra el descendido Fernando de la Mora, General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes jugarán una auténtica final, nada menos que por el paso a la categoría de Honor de nuestro fútbol. Emociones simultáneas, a partir de las 16:30.

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Santaní tiene 57 puntos y de ganar obtendrá por primera vez la corona del segundo nivel de nuestro balompié. General Caballero está con 56 y ascenderá con una victoria o un empate contra el 12 de Junio, que tiene 54 y debe triunfar para subir.

Una jornada de resolución que promete muchas emociones. Desde ya, el fútbol del interior sale ganando en la temporada, pues tendrá dos representantes más en Primera.

El programa

General Caballero JLM vs. 12 de Junio

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Estadio: Ka’arendy.

Horario: 16:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 16:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Derlys González y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Zulma Quiñónez.