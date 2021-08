Javier Tebas lamentó que Real Madrid y el Barcelona hayan votado en contra del acuerdo con el fondo internacional CVC y aseguró que el Merengue lleva “ocho años entorpeciendo acuerdos”. El proyecto de ‘LaLiga Impulso’, que busca inyectar al certamen española 2.700 millones de euros, salió adelante con el voto a favor de 38 clubes sobre los 4 en contra. La votación fue secreta, pero la entidad de Florentino Pérez, el Athletic Bilbao y el Blaugrana dejaron en acta la desaprobación mientras que el cuarto, de Segunda División, no fue revelado.

“El Real Madrid lleva ocho años entorpeciendo acuerdos y hemos sabido crecer igual. Con Josep María Bartomeu (presidente del Barcelona entre 2015 y 2020) hicieron una pinza y votaron en contra de todo pero no se dan cuenta que no son imprescindibles porque la gestión la hace LaLiga”, expresó Tebas. “Me hubiese gustado que estuviesen pero si no están no vamos a llorar ni a impedir el crecimiento, porque CVC ha venido sin colaborar ellos”, continuó el mandatario de LaLiga, que también apuntó al comunicado de Florentino por el acuerdo con CVC.

“Ha realizado acusaciones de delitos muy grandes y veremos que pasa. Después de unos días de reflexión veré lo que hago porque el objetivo de la nota era asustarnos, amenazarnos y coaccionarnos a algunas personas para no traer a la Asamblea lo que hemos aprobado”, señaló Tebas, quien admitió que el Madrid podría fichar “perfectamente” a Kylian Mbappé “o a otro” porque la situación financiera, con el acuerdo, permitirá la operación cumpliendo con las exigencias del fair-play financiero del torneo.

Junto a Madrid, Barcelona y Athletic también está contrarioda la Real Federación Española de Fútbol. “En todo lo que hacemos la Federación se mete. No se han leído el acuerdo. Hemos pensado en los clubes que ascienden y también en los que han estado en la Liga desde la firma del Real Decreto. Por ejemplo, si el Deportivo consigue ascender le corresponderán unos treinta millones, igual que el Extremadura o Numancia, que también cobrarán. Además, los que no hayan estado en la Liga durante diez años tendrán un mínimo de cuatro millones de euros”, terminó Tebas.