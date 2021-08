Cristiano Ronaldo firmó por dos temporadas con el Manchester United

Oficial: Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United. El club comunicó que el jugador firmó el contrato, hasta junio de 2023 con la opción de extender por un año más, un día después de superar la revisión médica. El portugués retorna a los Diablos Rojos luego de doce temporadas, entre las que jugó en el Real Madrid y la Juventus. Con relación a la Vecchia Signora, recibirá € 15.000.000, con el posible aumento de ocho millones por determinados objetivos deportivos, por el traspaso del atacante.

“Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford y reencontrarme con todos los hinchas nuevamente”, expresó Cristiano a la página web del United. “Tengo muchas ganas de unirme al equipo después del break internacional. Espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante”, agregó el ofensivo de 36 años.

Por su parte, Ole Gunnar Solskjaer, actual técnico y excompañero de CR7 en la era Six Alex Ferguson, comentó que “uno se queda sin palabras al tratar de describir a Cristiano. No solo es un jugador maravilloso, sino una gran persona también. Tener las ganas y la capacidad de jugar al máximo nivel durante tanto tiempo es muy especial (…) No tengo ninguna duda de que seguirá impresionándonos a todos, y su experiencia será vital para los jugadores más jóvenes del plantel”.