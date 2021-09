“París Saint-Germain hace trampas en el control económico”

Javier Tebas analizó las situaciones económicas del Real Madrid y el París Saint-Germain y tiró contra el club parisino. “El Madrid nunca podrá ser el PSG porque el PSG hace trampas en el control económico. Actualmente tiene un gasto salarial cercano a 600 millones de euros cuando tiene una liga donde los derechos audiovisuales han caído un cuarenta por ciento , comenzó. “Es imposible que en el PSG sus patrocinadores sean el 30% más de lo que ingresan de media el United, el Real Madrid, el Barcelona... es absolutamente imposible. El Real Madrid no será el PSG porque no entra en el juego de las trampas. Ese es uno de los problemas que tenemos en el fútbol europeo “, añadió el presidente de LaLiga.

Por otra parte, en un evento publicitario, Tebas habló de Kylian Mbappé, quien finalmente continúa en el PSG por la frustrada operación del Real Madrid, que no alcanzó la propuesta económica solicitada por el actual puntero de la Ligue 1 (unos 200 millones de euros) en el último mercado de pases. “Me fastidió que no llegase Mbappé como me fastidia que no estén Messi o Neymar con nosotros. O Mourinho y Guardiola entrenando. Nos gustaría tener en LaLiga lo mejor (…) Esperemos que sea para la próxima vez. Creo que este año entre Ansu Fati y Vinicius lo vamos a pasar bien y diremos que los jóvenes están con nosotros”, puntualizó el directivo.

En este sentido, el titular del ente que organiza el campeonato español, hizo referencia a la salida de Lionel Messi y la actualidad del Barcelona. “No le vamos a dar más vueltas. Messi no está aquí. LaLiga tiene que seguir trabajando y el Barcelona tiene que seguir compitiendo para intentar conseguir los objetivos deportivos (…) El Barcelona no es la ruina que se dice. El ratio económico del Barcelona, el 80% de los equipos de Europa lo tienen peor. Saldrá adelante, tiene un ratio de endeudamiento elevado pero tiene muchísimos ingresos para poder salir si estructura bien la deuda”, acabó. El Blaugrana, en el estreno de la Liga de Campeones, perdió 3-0 contra el Bayern Munich.