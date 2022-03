Walter Araújo encaminó el triunfo de Metropolitanos en el duelo de ida

En el nuevo formato de la Copa Sudamericana, ocho de los diez confederaciones (menos Argentina y Brasil) arrancan desde la Fase Preliminar, eliminando equipos entre sí para acceder a la fase de grupos. En el arranque de la edición 2022, en la que General Caballero de Juan León Mallorquín sorprendió en la ida y goleó 3-0 a Sol de América en el Defensores de Chaco, hubo gol paraguayo en la serie de los equipos venezolanos.

🟣💪 ¡Zurdazo del 🔟 y adentro! Walter Araújo marcó el primer gol de @Metropolitanos_ sobre @EstudiantesMEFC 🔝 pic.twitter.com/Xf4tYVBfMM — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 9, 2022

El Metropolitanos FC superó por 2-0 a Estudiantes de Mérida con un tanto de Walter Araújo. El ex River Plate marcó el primer tanto a los 30 minutos y encaminó la victoria de los Violetas en el Metropolitano de Mérida. El mediocampista ofensivo, quien arrancó de titular, fue reemplazado a los 75′, mientras que Francisco Bareiro, otro ex Kelito, estuvo entre los suplentes, pero no ingresó. La revancha de la serie será el martes, a las 19:15, en el Olímpico de Caracas.