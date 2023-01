Resumen internacional: Gustavo Gómez, con una exitosa aventura

“Mi futuro está aquí, mi familia es muy feliz aquí”, afirmó Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras e ídolo de la afición local.

El zaguero, de 29 años, terminaba su vínculo a finales de 2024, pero decidió ampliarlo por dos temporadas más porque se siente muy a gusto en la disciplina verde.

Explicó que a él y a su familia les gusta vivir en São Paulo y que se encuentran bien en todos los sentidos, incluido el emocional. Aseguró que como capitán de la primera plantilla seguirá honrando la camiseta palmeirense para no perder ese hambre de entrenar y conquistar títulos.

Desde su llegada en 2018, Gómez se ha convertido en el extranjero más laureado de la historia del Palmeiras, con ocho títulos y es un fijo en el centro de la zaga para el entrenador portugués Abel Ferreira. En su palmarés constan dos ligas brasileñas (2018 y 2022), dos Libertadores (2020 y 2021) , una Copa de Brasil (2020) y una Recopa Sudamericana (2022). La pasada temporada, marcó nueve tantos en el campeonato brasileño, una marca que le situó como el segundo máximo goleador del equipo, por detrás del delantero Rony, que marcó 12.

Gómez, fichado en el 31 de Julio de San Ignacio (Misiones), empezó su carrera profesional en Libertad. Después jugó en el Lanús argentino y el Milán italiano, antes de iniciar su exitosa aventura brasileña.

Recompensas en la Copa Sudamericana

Los premios establecidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol para la Copa Sudamericana 2023 son los siguientes: Fase 1: US$ 225.000 (local) y 250.000 (visitante). Fase de grupos: US$ 900.000. Mérito deportivo (por partido ganado en esta etapa): US$ 100.000. Previa octavos de final: US$ 500.000. Octavos: US$ 550.000. Cuartos: US$ 600.000. Semifinal: 800.000. Subcampeón: US$ 2.000.000. Campeón: US$ 5.000.000. Total: US$ 77.800.000, lo que equivale al 30 por ciento de aumento con relación al año anterior.

Arsenal se cita con Manchester City

En un campo donde los aficionados colocaron una furgoneta en uno de los fondos para subirse a ella y ver el partido gratis, el Arsenal superó al Oxford United 3-0 y accedió a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra (FA Cup). El conjunto de Mikel Arteta se medirá al Manchester City, que eliminó al Chelsea, en la próxima ronda de la competición copera.

Italia: Atalanta remonta a Bologna

El Atalanta se adjudicó ayer los tres puntos ante el Bologna (21) con una remontada en la segunda mitad que le permitió volver a los puestos de competiciones europeas de la Serie A italiana en los que ya estuvo a principios de temporada. En otro partido del día de cierre de la 17ª fecha, Hellas Verona venció 2-0 a Cremonese.

Athletic y Osasuna igualan en San Mamés

Athletic Bilbao (7º) y Osasuna (8º) empataron sin goles ayer en San Mamés, en el cierre de la 16ª ronda de LaLiga española, que lidera Barcelona. Un duelo entre clubes aspiran a jugar en Europa la próxima temporada. Las mejores ocasiones fueron para Athletic que dominó a rival salvado por su arquero Aitor Fernández.

Tobar despide a 14 árbitros en Chile

El nuevo presidente de la Comisión de Árbitros de Chile, Roberto Tobar, sacudió el fútbol trasandino al anunciar el despido de 14 colegas de la primera división y un nuevo sistema para la designación de los jueces. Explicó que su objetivo es también incorporar estándares de alta competencia para darle mayor dinamismo al juego.