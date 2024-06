Copa Libertadores 2024: los cruces y las fechas de octavos

La Confederación Sudamericana de Fútbol estableció este lunes los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Por primera vez desde 2008, la serie de los 16 mejores del certamen continental no tiene ningún representante paraguayo. La llave fue programada para el mes de agosto: la ida será entre el martes 15 y jueves 17, mientras que la revancha, entre el martes 20 y jueves 22 del corriente.

De un lado del cuadro están San Lorenzo de Almagro vs. Atlético Mineiro; 2° Grupo C vs. Fluminense; Talleres de Córdoba vs. River Plate y Colo Colo vs. Junior de Barranquilla. Del otro lado, Nacional de Montevideo vs. São Paulo; Botafogo vs. Palmeiras; Peñarol vs. 1° Grupo C y Flamengo vs. Bolívar. Los primeros de cada cruce iniciarán de local y definirán de visitante.

Copa Libertadores 2024: Los cruces de octavos

Copa Libertadores 2024: Las fechas hasta la final

En el camino a la Final Única de la Copa Libertadores 2024, los ganadores avanzarán a los cuartos de final, que serán en las semanas del 18 y del 25 de setiembre. Por su lado, las semifinales están fijadas para las semanas del 23 y del 30 de octubre. La definición del título, a un solo partido, será el sábado 30 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Copa Libertadores 2024: Lo que falta del Grupo C

The Strongest de Bolivia es el único clasificado del Grupo C hasta el momento. El Tigre aseguró un lugar en los octavos de final, pero todavía no confirmó la posición. Huachipato de Cris Martínez y Gremio pujan por el segundo boleto. La llave, al igual que el Grupo C de la Copa Sudamericana 2024 con Internacional, había postergado los partidos de los brasileños.

Las inundaciones en Porto Alegre obligaron a reprogramar dos cotejos del Tricolor de Matías Villasanti: tercero con 6 puntos, los gaúchos visitarán el martes (20:00) a los Acereros, ubicados en el segundo lugar con 8 y un partido menos. Posteriormente, recibirán a Estudiantes de La Plata el sábado 8 (18:00). Los argentinos, por su lado, están últimos con 4, pero con 5 cotejos jugados.