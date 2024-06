Euro 2024: Alemania se clasifica y Albania complica a Croacia

En el estadio MHPArena de Stuttgart y ante 54.000 espectadores, la ‘Mannschaft’ supo mantener a raya las peligrosas acciones a balón parado de los magiares y castigar su indecisión defensiva.

El capitán Ilkay Gündogan, elegido Jugador del Partido por la UEFA, asistió a Jamal Musiala (22′) y cerró más tarde el partido (67′), para enviar a los hombres de Julian Nagelsmann a octavos de final.

Por su parte Hungría, que contó con ocasiones para haber complicado el partido a los locales, tiene difícil su continuidad en el torneo y se jugará todo contra Escocia en la última fecha.

En rueda de prensa, el seleccionador Marco Rossi, lamentó el criterio arbitral en acciones clave del partido, decididas con “doble rasero” en su opinión.

“Nunca me he quejado en mi carrera como jugador o entrenador, nunca he buscado excusas, pero lo que el árbitro hizo hoy... usó un doble rasero” , protesto Rossi, al respecto de una posible falta en ataque no señalada antes del gol de Musiala.

Escocia 1 - Suiza 1

Escocia y Suiza empataron ayer 1-1 en el estadio de Colonia, ante 42.711 espectadores, en la segunda fecha del grupo A, un resultado más favorable a las aspiraciones de la Nati.

Un gol de Scott McTominay puso por delante a los escoceses a los 13 minutos, pero Xherdan Shaqiri, de gran zurdazo, igualó para Suiza a los 26.

* Xherdan Shaqiri es el único jugador europeo que ha marcado en cada uno de los últimos 6 grandes torneos: Euro 2024, Mundial 2022, Euro 2020, Mundial 2018, Euro 2016, Mundial 2014.

* El futbolista suizo suma 10 goles entre las dos competiciones.

* Posiciones: Alemania 6, Suiza 4, Escocia 1, Hungría 0.

* Última fecha (domingo 23): 15:00 Escocia-Hungría; 15:00 Suiza-Alemania.

Croacia 2 - Albania 2

Albania salvó ayer un empate 2-2 ante Croacia en el tiempo añadido en el estadio de Hamburgo, ante 46,784 espectadores, por la segunda fecha del grupo B de la Eurocopa, un resultado que amenaza con dejar fuera del torneo al combinado que lidera Luka Modric, semifinalista en el último Mundial de Qatar 2022.

Tras abrir el marcador mediante Qazim Laçi (11′), Albania sufrió la remontada croata en tres minutos, con tantos de Andrej Kramaric (74′) y Klaus Gjasula (76′), en propia puerta.

El mismo Klaus Gjasula logró el empate para su equipo ‘in extremis’ (90+5′).

* Posiciones: España 3, Italia 3, Albania 1, Croacia 1.

* Última fecha (lunes 24): 15:00 Albania-España; 15:00 Croacia-Italia.