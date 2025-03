Copa Sudamericana: Guaraní sella su pasaporte

Recursos y calidad aborigen

Guaraní sacó boleto anoche a la fase de grupos de la Copa Sudamericana gracias al triunfo alcanzado sobre el debutante a nivel internacional, 2 de Mayo de Pedro Juan, equipo al que le pesó la falta de experiencia para ser más efectivo en este tipo de enfrentamientos.

Si bien fue el Gallo norteño que se mostró más interesado en ser protagonista y buscar el arco rival en el arranque del compromiso, a base a solidaridad y orden táctico, no logró generar jugadas claras que pudieran lastimar la defensa y el arco defendido por Gaspar Servio.

Los dirigidos por Francisco Arce tardaron bastante en acomodar sus líneas para cortar, primero, la tenencia del balón del “2″ y, luego, comenzar a hilar algunas jugadas, aunque sin claridad a la hora de generar. Recurrieron a la transición larga de la pelota para intentar golpear por esa vía y vaya que les dio resultado.

Fue en el minuto 38 cuando Agustín Manzur metió un balonazo largo para William Mendieta, quien gracias a su calidad y recursos técnicos bajó el balón con el pecho, lo acomodó y cruzó el tiro lejos de Servín, quien no pudo hacer nada para evitar el gol.

En la complementaria el libreto del 2 de Mayo iba a cambiar, al no tener otro camino que adelantar más sus líneas, arriesgar y buscar, a través de los hombres de recambio, otras opciones para romper la ordenada línea defensiva aborigen. Hubo dominio, presión y mucho de intención por parte de los norteños, pero faltaba ese hombre distinto que pueda romper líneas y meter un balón claro para el gol, o tal vez una individualidad que rubrique el esfuerzo colectivo.

No llegaba el empate y la desesperación comenzó a calar en el Gallo norteño, que fue todo para arriba, a sabiendas de lo que arriesgaban. Y ese riesgo se hizo realidad, porque en un despeje largo de la defensa de Guaraní Servín sale a cortar, pero erró el balón y Richard Torales sentenció el partido con el 2-0 y la clasificación.

Francisco Arce: “Clasificación importante y ansiada”

Francisco Arce, entrenador de Guaraní, mencionó en conferencia de prensa: “Clasificación importante, ansiada, buscada, muy necesaria para nosotros, especialmente en lo deportivo por el merecimiento que tienen lo muchachos, en la forma de trabajar, lo abnegados que son para aceptar los pedidos del cuerpo técnico para trabajar a cada partido. Nos metimos a la fase de grupos, estamos bien en el campeonato y hay que ir paso a paso como lo venimos haciendo en cada compromiso” y vamos a mirar el lunes si hacemos descansar a algunos”.

Por su parte, Felipe Giménez, DT del “2″ señaló: “Esto no es boxeo, es fútbol, se gana con goles y ellos tuvieron uno y el segundo no se si fue una jugada de ataque o un error nuestro, pero como dije se gana con goles. Orgulloso de representar a este plantel porque me deleita a mis hijos verlos jugar y proponer”.