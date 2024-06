Scaloni criticó el campo de juego después del triunfo de Argentina

Argentina debutó con triunfo en la Copa América 2024. La vigente campeona y defensora del título superó por 2-0 a Canadá, que disputa el torneo por primera vez en la historia. A pesar de la victoria, el entrenador de la Albiceleste lanzó un duro mensaje a la Conmebol por el estado del campo de juego del Mercedes-Benz Stadium, que cambió el empastado a días del encuentro.

Lionel Scaloni fue consultado por el rendimiento del primer tiempo y en la respuesta, comparó con el debut en el Mundial Qatar 2022 (vs. Arabia Saudita), pero criticó que “la diferencia es que allá jugamos en una cancha decente”. “Menos mal que ganamos porque sino hubiese parecido una excusa barata”, añadió el seleccionador argentino en la conferencia de prensa.

Lionel Scaloni: “El césped de hoy no está apto”

“Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy no está apto para este tipo de jugadores”, continuó Scaloni. El césped del escenario sufrió una modificación: pasó del sintético, en el que jugaba Miguel Almirón ya en 2018, al natural.

Lionel Scaloni: “Hace dos días era sintético”

“Hace dos días era sintético, no pueden poner cien metros de césped tan rápido, lo tienen que hacer de a poco. Van emparchando, emparchando y hay cortes continuos. Está pintada para que no se note. Desde arriba tal vez parece todo lindo”, finalizó Scaloni, quien no fue el único en hablar sobre el gramado. También criticaron Christian Romero y Emiliano Martínez.

