España pasa a semifinales, pero el árbitro le negó un penal a Alemania

España enfrentará el próximo martes en semifinales a Francia, que horas más tarde superó en tanda de penales a Portugal.

* En el MHPArena de Stuttgart, ante 54.000 espectadores, un gol de Mikel Merino (119′) en la prórroga deshizo el empate tras los goles de Dani Olmo (51′) y Florian Wirtz (89′). En el tiempo añadido, Dani Carvajal vio la segunda amarilla y se fue expulsado, aunque ya se iba a perder las semifinales.

* La derrota de Alemania supone la retirada del mediocampista alemán Toni Kroos, a sus 34 años.

* La polémica. En el minuto 106 de la prórroga, un remate de Jamal Musiala fue interceptado en el área por la mano del zaguero Marc Cucurella, que tenía el brazo abierto. Según las reglas, debió ser penal. Pero el árbitro inglés Anthony Taylor hizo gestos de que el español tenía el brazo pegado al cuerpo.

* No intervino el VAR y así le privaron a Alemania de una brillante ocasión para ponerse en ventaja a 14 minutos para el final. Para colmo, España logró el segundo tanto a los 119 cuando todo parecía que la clasificación se iba a definir en tanda de penales.

No aprovechan tecnología

Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, protestó la mano de Cucurella que el colegiado no señaló como penalti en la prórroga de los cuartos de final de la Eurocopa 2024 que acabaron con victoria española (2-1) , al no encontrar explicación en la decisión arbitral porque el disparo de Musiala iba a pueerta.

“No entiendo por qué no se tiene en cuenta lo que ocurre con el balón. Si Musiala manda el balón al centro de Stuttgart y Cucurella lo roza con la mano, no diría absolutamente nada. Pero es que el disparo iba a puerta. Tenemos mucha inteligencia artificial y no la aprovechamos. Ese balón iba a portería y creo que hubiese ido dentro, de ahí que no entienda la decisión del árbitro”, comentó Nagelsmann.