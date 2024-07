Paraguay pierde cuatro lugares y cae al puesto 62 del Ranking FIFA

Argentina, que fue campeón de la Copa América, sigue liderando la clasificación por delante de Francia (2) y España (3), que subió 5 puestos tras coronarse en la Eurocopa 2024. Inglaterra (4) y Brasil (5) completan el Top Five.

En Sudamérica, Paraguay está en el octavo lugar, solo por delante de Bolivia (89), mientras que Venezuela escaló 17 lugares y ahora está 6ª en la Conmebol y 37ª en el ranking mundial.

Acusan de racista a Florentín

Elvis Perlaza, jugador del Independiente Santa Fe, denunció que fue víctima de insultos racistas por parte del técnico del Deportivo Pasto, el paraguayo Gustavo Florentín, durante un partido de la liga colombiana disputado en Bogotá. “Me dijo ‘hijo de puta, párate, negro marica’, y la verdad me enfadó mucho. Le dije que tenía que dar ejemplo y respetar. Eso realmente me sacó de quicio. Uno lo piensa para no perjudicar al grupo, pero quería pegarle”, contó Perlaza. Florentín, que dirigió su primer partido en Colombia, dijo que “lo que sucede dentro del campo, termina ahí”.

Zamorano, contra la Conmebol

El exfutbolista chileno Iván Zamorano afirmó ayer que la “sinceridad” del seleccionador de Uruguay y otrora de La Roja, Marcelo Bielsa, “molesta a las autoridades” de la Conmebol, que podría sancionarle por sus críticas a la Copa América de Estados Unidos. “La sinceridad de Marcelo a veces molesta a algunas autoridades, pero cuando se habla con el corazón, como lo hace él, hay que escucharlo”, dijo Zamorano. Bielsa ofreció un balance del estado inapropiado de la canchas donde se jugaron los partidos, y de la inseguridad en los estadios para familiares de futbolistas.

Savinho ficha por el City

El Manchester City anunció ayer el fichaje del extremo internacional brasileño Savinho, traspasado desde el Troyes francés, un equipo descendido a la tercera división de su país y que le había cedido sucesivamente a PSV Eindhoven y Girona. Fue en el Girona donde Savinho protagonizó una gran temporada 2023-24. A sus 20 años, el brasileño, que llegó a Europa desde el Atlético Mineiro, se une al equipo campeón de Inglaterra por cinco años. El coste de la operación se hizo en 40 millones de euros.

Greenwood por Aubameyang

El controvertido delantero inglés Mason Greenwood fichó ayer por el Marsella, equipo de la liga francesa, por una cantidad estimada por la prensa en unos 30 millones de euros. Su misión será llenar el hueco que deja el veterano Pierre-Emerick Aubameyang (35 años), que se marcha al fútbol saudita, en concreto al Al Qadsiah, donde jugará también el español Nacho, excapitán del Real Madrid y reciente campeón de la Eurocopa con su selección.