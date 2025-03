Ex mano derecha de “Nenecho” habría ocultado G. 7.000 millones en bienes

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el fiscal Silvio Coberta comentó novedades en la investigación a Wilfrido Cáceres, ex director administrativo de la Municipalidad de Asunción, y otras personas por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de la identificación de un inmueble adicional que el ex funcionario municipal no habría incluido en su declaración jurada.

El fiscal Corbeta explicó que se logró identificar el inmueble en cuestión gracias a documentos incautados por la Fiscalía durante el allanamiento a una residencia en San Lorenzo vinculada a Cáceres.

Lea más: Ex mano derecha de Nenecho Rodríguez “vació” su mansión con aval judicial

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esos documentos permitieron identificar un inmueble que habría sido adquirido en 2019, pero nunca fue declarado, lo que –a juicio del fiscal- “implica ocultación”.

En total, el patrimonio que Cáceres y su pareja habrían ocultado suma un valor aproximado de 7.000 millones de guaraníes, según explicó el fiscal basándose en el “desfasaje” entre el valor de los inmuebles detectados y lo declarado por el exfuncionario municipal.

“Habrían simulado transferencias”

Cáceres, su esposa Ruth Jazmín da Silva, una estudiante de odontología de nombre Camila Monserrat Ramírez y la madre de esta, Elvira Gómez Ortiz, están imputados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Fiscalía sospecha que Cáceres y su esposa invirtieron fuera de sus posibilidades económicas reales en la compra de inmuebles y que estos habrían sido ocultados intencionalmente de la Contraloría.

Lea más: Ex mano derecha de Nenecho Rodríguez “vació” su mansión con aval judicial

El fiscal Corbeta dijo que “no existió una declaración real de bienes” por parte de la pareja y que Cáceres y su esposa “habrían simulado transferencias” para seguir usufructuando inmuebles usando prestanombres.

Además de la causa de supuesto enriquecimiento ilícito, Wilfrido Cáceres enfrenta también una imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como “detergentes de oro”, que investiga la supuesta compra simulada de insumos de limpieza por parte de la Municipalidad de Asunción, que habría causado un perjuicio patrimonial de casi 2.000 millones de guaraníes a la comuna asuncena.

Lea más: “Detergente de oro”: Wilfrido Cáceres, sin fianza ni restricciones

En esa causa está también imputado, por los mismos supuestos delitos, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).