Colombia aplasta 4-0 a Chile y es pura fiesta en las Eliminatorias

La ciudad caribeña de Barranquilla fue el escenario de un nuevo recital del creativo James Rodríguez, que dio una asistencia, participó en la jugada de otro gol y fue, una vez más, el mejor socio de sus compañeros.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, que son segundos de las eliminatorias con 19 puntos, se llevaron la victoria con los tantos de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra en un duelo que controlaron de principio a fin.

La Roja, por contra, terminará en el último lugar con 5 unidades.

De esta manera, volvió la fiesta en la selección Colombia, que en la fecha pasada había perdido su invicto en las Eliminatorias al caer ante Bolivia en El Alto, situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

* Chile no ganó ningún partido oficial (7) en lo que va del ciclo de Ricardo Gareca. Copa América: 0-0 vs. Perú, 0-1 vs. Argentina, 0-0 vs. Canadá, Eliminatorias: 0-3 vs. Argentina, 1-2 vs. Bolivia, 1-2 vs. Brasil, 0-4 vs. Colombia.

* Chile sigue último en la tabla de las Eliminatorias con tan solo 5 puntos de 30 posibles.

* Es la mayor paliza de Colombia a Chile, en cualquier sede y en cualquier competición (incluyendo amistosos). Sólo hay una derrota peor de Chile en la historia de Eliminatorias: el 5-0 en Brasil en 2005.