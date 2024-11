Un compañero y el DT de Ramón Sosa son los mejores de octubre

Chris Wood y Nuno Espirito Santo, compañero y entrenador respectivamente de Ramón Sosa, fueron elegidos como los mejores “Player of the Month” y “Manager of the Month” del mes de octubre de la Premier League 2024-2025. El Nottingham Forest es la revelación del torneo inglés después de diez fechas: encadena tres victorias y está tercero en la tabla de posiciones.

Los Rojos vencieron 1-0 al Crystal Palace, superaron 3-1 al Leicester y golearon 3-0 al West Ham en los últimos tres partidos de Liga. En consecuencia, llegaron a los 19 puntos, a 6 unidades del puntero Liverpool y a 4 del segundo Manchester City, ocupando zona de clasificación a copas europeas. Por su lado, superan por uno a Chelsea, Arsenal y Aston Villa.

Ramón Sosa: 6 partidos y 1 gol en Premier League

Ramón Sosa registra 6 partidos y 1 gol en la primera temporada en la Premier League de Inglaterra. En las seis apariciones, el ex River Plate y Olimpia ingresó de suplente: 1-1 vs. Wolverhampton, 2-2 vs. Brighton, 0-1 vs. Fulham, 1-0 vs. Crystal Palace, 3-1 vs. Leicester y 3-0 vs. West Ham. Hasta el momento, el único tanto fue contra las Gaviotas de Julio Enciso.

El primer gol de Ramón Sosa en la Premier League