“Lo que me hicieron fue un crimen”: El jugador de Palmeiras Sub 20 rompió en llanto por el gesto racista

Luighi Hanri fue uno de los jugadores del Palmeiras que denunció actos racistas durante la victoria 3-0 sobre Cerro Porteño por la Copa Libertadores Sub 20 Paraguay 2025. Al termino del partido, el delantero habló con la transmisión televisiva y explotó contra el periodista al no abordar el insulto discriminatorio en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo.

“No, no. ¿Hablas en serio? ¿No vas a preguntarme sobre el acto de racismo que me ocurrió hoy? ¿Es serio? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto? Dime, ¿hasta cuando? Lo que me hicieron es un delito ¿no vas a preguntar por ello?”, expresó Luighi, quien volvió a romper en llanto. “Lo que pasó hoy es un crimen”, afirmó el joven de 18 años a la TV.

Palmeiras lamentó el acto racista en Paraguay

Luego del encuentro, el club brasileño emitió un comunicado apoyando a Luighi Hanri y condenando el racismo. “Es inaceptable que, una vez más, un club brasileño tenga que lamentar un acto criminal de racismo ocurrido en partidos válidos por competiciones de la Conmebol”, expuso el Verdão en una publicación realizada en las redes sociales.

“Palmeiras expresa su solidaridad con los atletas del club que disputan la Libertadores Sub-20 en Paraguay y anuncia que tomará todas las acciones posibles para que todos los involucrados en este repugnante episodio de discriminación sean debidamente sancionados. ¡El racismo es un crimen! ¡Y la impunidad es cómplice de los cobardes!”, afirmó el Alviverde.