Sal y pimienta de la Copa Sudamericana

Con siete Copas Libertadores en sus vitrinas, Independiente asumirá esta temporada el desafío de conquistar su tercera Copa Sudamericana, tras haber ganado el título en 1994 y 1995. El club tiene serios motivos para tomar impulso en un torneo que, la temporada pasada, devolvió a la gloria a su eterno rival, Racing.

Julio Vaccari intentará sacar adelante al Rojo en un Grupo A que tendrá su estreno con los duelos del martes entre Independiente y Nacional Potosí (3.800 msnm de la ciudad boliviana) , y el choque que disputarán en Montevideo Boston River y el Guaraní de Paraguay, un viejo conocido de las copas continentales que aún busca su primera corona.

Otro gran favorito al título es el brasileño Corinthians. El Timao, campeón de la Libertadores en 2012, con el neerlandés Memphis Depay como gran figura, recibirá el miércoles al argentino Huracán por un Grupo C que tendrá su segundo partido ese mismo día en Montevideo, cuando el local Racing choque con el América de Cali.

El Cruzeiro, campeón de la Copa Libertadores en 1976 y 1997, debutará en el torneo en el que fue finalista el año pasado, enfrentando al argentino Unión de Santa Fe el martes. En el Grupo E, Mushuc Runa recibirá el jueves, en Ecuador, al chileno Palestino.

El miércoles, la acción tendrá el debut de otro favorito cuando el Sportivo Luqueño reciba en Asunción al Gremio de Brasil, en un Grupo D que enfrentará al Atlético Grau de Perú y Godoy Cruz.

Partidos para el martes:

* Grupo A; 19:00 Nacional Potosí vs. Independiente, en Potosí (Tigo+). Árbitro: Edina Alves (Bra).

* Grupo A: 19:00 Boston River vs. Guaraní, en Montevideo (Tigo Sports). Árbitro: Augusto Menendez (Per).

* Grupo E: 19:00 Unión SF vs. Cruzeiro, en Santa Fe (ESPN2). Árbitro: Andrés Matonte (Uru).

* Grupo H: 19:00 Deportes Iquique vs. Caracas, en Iquique (ESPN5). Árbitro: Augusto Aragón (Ecu).

* Grupo F: 21:30 Once Caldas vs. Fluminense, en Manizales (Tigo+). Árbitro: Maximiliano Ramírez (Arg).

* Grupo H: 21:30 Cienciano vs. Atlético Mineiro, en Cusco (ESPN2). Árbitro: Leandro Rey (Arg).

-Para el miércoles:

* Grupo C: 19:00 Corinthians vs. Huracán, en Sao Paulo (Tigo Sports). Árbitro: Cristian Garay (Chi).

* Grupo G: 19:00 Melgar vs. Vasco da Gama, en Arequipa (Tigo+). Árbitro: Derlis López (Par).

* Grupo B: 21:30 Vitoria vs. Univ. Católica (Ecu), en Salvador (Tigo+). Árbitro: José Cabero (Chi).

* Grupo C: 21:30 Racing (Uru) vs. América de Cali, en Montevideo (ESPN2). Árbitro: Roberto Pérez (Per).

* Grupo D: 21:30 Sportivo Luqueño vs. Gremio, en Asunción (Tigo Sports, ESPN4). Árbitro: Francisco Gilabert (Chi).

* Grupo D: 23:00 Atlético Grau vs. Godoy Cruz, en Lima (ESPN3). Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecu).

-Para el jueves:

* Grupo G: 19:00 Academia Puerto Cabello vs. Lanús, en Valencia (ESPN3). Árbitro: Carlos Ortega (Col).

* Grupo F: 19:00 GV San José vs. Unión Española, en La Paz (Tigo+). Árbitro: Bryan Loayza (Ecu).

* Grupo B: 21:30 Cerro Largo vs. Defensa y Justicia, en Montevideo (Tigo+). Árbitro: Ivo Méndez (Bol).

* Grupo E: 23:00 Mushuc Runa vs. Palestino, en Riobamba (ESPN5). Árbitro: Yender Herrera (Ven).